L’Alsace: voyage au pays de Noël

Ce n’est pas un hasard si la ville de Strasbourg, en France, détient le titre de «capitale de Noël». Dès la fin novembre, les villes et villages d’Alsace se parent de leurs plus belles décorations et le parfum des pains d’épices se mêle à celui du vin chaud. Joignez-vous à la fête en découvrant 5 expériences festives à vivre au cœur de cette belle région qui perpétue les traditions depuis plus de quatre siècles.

1. Faire la tournée des marchés de Noël

Crédit: Erika Tremblay

À Strasbourg, le lancement des festivités de la période de l’Avent rime avec l’inauguration de près de 400 chalets répartis à travers une dizaine de sites sur la Grande Île. Dès le premier soir, les gens du coin comme les visiteurs se rassemblent sur la place Broglie où se déroule le plus vieux marché de Noël en France, soit l’historique Christkindelsmärik (marché de l’enfant Jésus). Parmi les autres sites incontournables: le Village du Partage de la place Kléber, le marché des délices d’Alsace à la terrasse du Palais Rohan et celui des Irrésistibles Petits Producteurs d’Alsace au Square Louise Weiss.

Crédit: Erika Tremblay

Un peu plus au sud, à environ 75 km de la capitale, la ville de Colmar représente également un passage obligé. Les habitants de la région vous diront qu’ils ont un faible pour les six marchés de cette petite municipalité qui reflètent bien l’ambiance authentique d’un Noël alsacien. Pour l’occasion, la vieille ville revêt ses plus beaux atours et transporte les visiteurs dans un décor tout droit sorti d’un conte de fées.

Selon vos envies et le temps que vous avez, vous pourrez planifier la visite d'autres marchés comme ceux des villages traversés par la Route des vins d’Alsace, soit Ribeauvillé, Riquewihr et Kaysersberg.

2. S’en mettre plein la vue avec les décorations

Crédit: Erika Tremblay

Chaque année, les maisons à colombages, les vitrines des magasins, les rues, les églises et les monuments emblématiques des villes et villages d’Alsace s’habillent de milliers de lumières et de guirlandes. De jour comme de nuit, vous profiterez d'un décor différent, mais tout aussi féérique.

Dès novembre, le Grand sapin, symbole incontournable de Strasbourg, se dresse fièrement au coeur de l’iconique place Kléber. Pour le plus grand bonheur de petits et grands, enfilez vos patins et pratiquez vos plus belles pirouettes en admirant ce majestueux conifère d’une hauteur de 30 mètres qui propose une animation lumineuse et musicale toutes les heures à compter de 17h. Offrez-vous également une balade magique le long du quai des Bateliers où près de 400 étoiles illuminent le ciel.

3. Savourer les spécialités gourmandes alsaciennes

Crédit: Erika Tremblay

Des pains d’épices aux bretzels, en passant par le foie gras, la choucroute et la flammeküeche, plusieurs marchés et institutions vous proposent de découvrir les spécialités de la région. C’est sans oublier de vous laisser tenter par les traditionnels bredele, de petits gâteaux alsaciens qui prennent différentes formes et saveurs, et les mannele, des bonhommes en pâte briochée qui plaisent tout particulièrement aux enfants. Faites un détour par la Maison Christian, à Strasbourg, pour vous émerveiller en admirant la magnifique façade décorée et pour faire le plein de gourmandises.

Crédit: Erika Tremblay

Pensez également à réserver une table dans une winstub alsacienne. Ces établissements qui servent toujours les vins d’Alsace dans les rutscherle, des petits verres typiques, ainsi qu'une cuisine traditionnelle de qualité se sont majoritairement répandus dans les années 1870. Sur la Grande Île de Strasbourg, rendez-vous Chez Yvonne pour savourer un plat de choucroute garnie, de jambonneau ou de coq au riesling.

Dans un esprit un peu plus moderne, direction Mama Bubbele pour goûter la mythique flammekuëche (tarte flambée alsacienne). Il s'agit d’une pâte à pain mince recouverte de crème fraîche, d’oignons et de lardons fumés. En plus de la version traditionnelle, l’établissement propose 14 autres déclinaisons pour satisfaire toutes les envies culinaires.

4. Explorer les coutumes et les traditions de l’Avent

En décembre, plusieurs concerts ont lieu dans les églises et les salles de spectacle de la région. C’est l’occasion de vous plonger à fond dans l’ambiance des fêtes en vous laissant bercer par de douces mélodies. Jetez un oeil à la programmation offerte par l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg et par le Conservatoire de Strasbourg pour ne rien manquer.

Et pour bien vous imprégner des traditions d’antan, une visite du Musée alsacien de Strasbourg vous mènera à la découverte d’objets, de costumes et de meubles typiques de la région. À l’approche de Noël, l’établissement propose également des ateliers thématiques où vous pourrez apprendre les règles d’or de la décoration d’un sapin au fil des siècles et explorer les rituels alsaciens liés à cette grande fête.

Finalement, lors de votre passage à Colmar, vivez une expérience unique alors que des barques illuminées accueillent des chorales d’enfants qui interprètent des chants de Noël traditionnels tout en naviguant à travers les canaux du quartier Petite Venise. Un moment absolument magique!

5. Se réchauffer avec un verre de vin chaud

Pour bien profiter du côté festif de l’événement, laissez-vous tenter par un verre de vin chaud. Pendant la période de l’Avent, cette boisson chaude se savoure à toute heure de la journée. De marché en marché, vous retrouverez les effluves réconfortants de la cannelle, des agrumes et du clou de girofle.

En plus de la version traditionnelle concoctée avec du vin rouge, les marchands vous proposent différentes recettes de vin chaud avec du riesling ou du pinot blanc d’Alsace. C’est l’occasion d’aller à la rencontre des vignerons et de déguster des produits locaux de qualité!

Informations utiles