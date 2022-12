L’année «intense» d’Audrey-Louise Beauséjour

En un an, la vie d’Audrey-Louise Beauséjour a complètement changé. Quel mot résume le mieux ses 12 derniers mois ? La réponse ne se fait pas attendre plus qu’une nanoseconde. « Intenses ! » lance la chanteuse dans un ricanement.

Le mot « intense » revient à différentes reprises au cours de l’entretien du Journal avec Audrey-Louise Beauséjour. Pas par manque de vocabulaire – bien au contraire, on connaît tous l’éloquence de la jeune chanteuse –, mais bien parce qu’il colle parfaitement bien à ce qu’elle a traversé en 2022.

D’abord son ascension fulgurante au sein du corps étudiant de Star Académie, puis son élimination pour le moins controversée alors que plusieurs lui prédisaient la victoire. En un mot ? « Intense », évidemment.

Puis il y a eu sa rupture médiatisée avec le père de sa fille Adèle, aujourd’hui âgée de 14 mois. Oui, tout ça a encore une fois été... « intense ». Mais pas de manière positive.

« Quand on choisit de faire ce métier-là, par la force des choses, c’est normal que les gens veuillent tout savoir sur nous. Ils me connaissent, ils se sont attachés à moi avec Star Académie. Tout ça, je le comprends très bien. Mais moi j’ai décidé d’être assez discrète sur ma rupture ; la vérité – la vraie – m’appartient. Je ne ressens pas le besoin de me justifier. L’important, c’est que notre fille soit bien. Et c’est le cas », raconte la jeune chanteuse.

En Liesl von Trapp

Maintenant qu’Audrey-Louise Beauséjour vole de ses propres ailes, elle est fin prête à amorcer un tout nouveau projet d’envergure : la comédie musicale La mélodie du bonheur. Le public l’y retrouve dès aujourd’hui dans la peau de Liesl, l’aînée du clan von Trapp. De son propre aveu, la chanteuse n’a pas hésité lorsque le metteur en scène Gregory Charles lui a proposé ce rôle.

« C’est la comédie musicale que je connais le plus au monde ! » s’exclame Audrey-Louise Beauséjour, excitée comme une gamine.

« J’ai joué ça tout mon secondaire ; comme je vieillissais, je jouais un personnage différent tous les ans. Alors oui, je connais déjà l’histoire et les chansons par cœur », termine-t-elle.

Ces airs – popularisés dans le film par Julie Andrews – l’ont depuis suivie. En 2010, Denise Filiatrault recrutait ses talents pour sa version du classique de Broadway. Durant cinq années, Audrey-Louise Beauséjour est montée sur scène sporadiquement pour différentes représentations de La mélodie du bonheur.

« Complètement ailleurs »

La version que signe aujourd’hui Gregory Charles sera tout de même bien différente que celle à laquelle les Québécois ont jadis assisté. Audrey-Louise Beauséjour est catégorique à ce sujet.

« Évidemment, l’histoire et l’essence du spectacle sont conservées. Mais Gregory Charles a sa propre vision. On est complètement ailleurs », promet-elle.

Fait à noter, Audrey-Louise Beauséjour est un des seuls membres de la distribution à défendre son rôle autant en anglais qu’en français. Voilà qui vient charger son horaire encore davantage et rendre son temps des Fêtes, bien évidemment... intense.

La comédie musicale La mélodie du bonheur est présentée au Théâtre St-Denis de Montréal jusqu’au 31 décembre. Elle prendra l’affiche à la Salle Albert-Rousseau de Québec le 4 août 2023.