L'utilisation des clichés pour vendre le Québec à l'international!

Le cliché. Il est tantôt réducteur, parfois simpliste et trop souvent caricatural. Quand il est question d’identité touristique ou culturelle, on le déteste, car on le trouve démuni de charme et de romantisme. Pourtant, on n’hésite peu à s’en servir pour donner une forme plus précise à l'image d’un autre pays.

Dans l’espace médiatique, il témoigne au mieux d’une méconnaissance de celui qui le rapporte.

Souvenons-nous de l’automne 2016. Le magazine Elle publie un article sur la percée de Ricardo en France. On y décrivait Ricardo comme un « gentleman trappeur » qui procédait chaque année, dans des érablières, à des sacrifices traditionnels du porc pour ensuite le congeler en plein air. L’article truffé de clichés soulève un tollé si intense que le journaliste doit offrir ses excuses.

On pourrait aussi vous gaver d’exemples de reportages français sur le grand Nord montréalais, nos chiens de traîneau et le froid polaire qui nous rendent si sympathiques.

Combien de fois avons-nous lu un article français sur le Québec avec un sacre bien senti ? !

Chaque fois, nous sommes outrés par ces raccourcis racoleurs.

Un puissant outil

Toutefois, soyons francs, le cliché, si honni soit-il, est un puissant outil de promotion pour une ville ou un pays. Chaque semaine, nous trouvons dans la presse internationale des images du Stade olympique ou du fleuve Saint-Laurent pour illustrer le Québec. L’un des hôtels les plus représentés dans le monde est le Château Frontenac. Nous avons souvent tenté de nous éloigner de ces images usées, mais on n’y peut rien. C’est notre Tour Eiffel.

Le cliché semble entretenir une image familière avec la clientèle. Lorsqu’il est sympathique, le cliché devient un élément de promotion touristique et culturel très puissant.

Sur le plan alimentaire, nous n’échappons pas à ce phénomène.

D’abord un peu de contexte. L’industrie agroalimentaire du Québec est responsable en moyenne de 1,8 % de tous les articles et reportages sur le Québec dans le monde chaque semaine. Les reportages sur la culture alimentaire québécoise jouissent bien souvent d’une couverture qui dépasse le simple entrefilet ou les articles d’agences de presse.

Lorsqu’un individu mange une poutine dans le monde, on retrouvera fort probablement une mention du Québec pas très loin. Le smoked meat le plus goûteux est forcément québécois. Qui fait les meilleurs bagels ? Il y a de bonnes chances qu’on vous réponde que c’est un Montréalais, si bien sûr il ne s’agit pas d’un média new-yorkais.

Si nos vins et cidres sont devenus les produits québécois parmi les plus cités, c’est la poutine qui a connu la croissance la plus fulgurante. Depuis 5 ans, elle a vu son poids médias croître de 18 % dans les médias étrangers.

Quand on pense à la cuisine étrangère, on associe facilement le Japonais à son sushi et le Mexicain à son guacamole. La baguette française n’a-t-elle fait son entrée au patrimoine mondial de l’UNESCO cette semaine ?

Ces clichés semblent moins lourds à porter que les nôtres. Toute proportion gardée, ils sont tout aussi importants. Est-ce possible que nous soyons plus frileux ? Ne serait-il pas mieux de regarder nos clichés en pleine face ?

Pour un coming out alimentaire

Il serait peut-être temps de faire notre coming out alimentaire et d’assumer pleinement ce qui compose notre folklore. C’est un élément capital dans notre identité. C’est à tout le moins un outil de vente très puissant.

Assumons nos clichés. Ils sont là bien présents. Ils sont forts et parfois grossiers. Même si on grince des dents en les avouant, affranchissons-nous de ce malaise ! Ça ne semble pas embêter les autres capitales touristiques.

Les plats ou aliments qui ont le plus fait rayonner le Québec en 2022

1) Sirop d’érable 17,11 %

2) Poutine 13,32 %

3) Fromages 12,68 %

4) Vins et cidres 12,59 %

5) Bières 10,74 %

6) Bagel de Montréal 6,29 %

7) Porc 4,73 %

8) Smoked meat 3,15 %

9) Pouding chômeur 2,88 %

10) Agneau de Charlevoix 1,76 %

SOURCE DE L’INTÉRÊT POUR LE QUÉBEC ALIMENTAIRE

Journaux et web (45 pays identifiés)

Période du 1er janvier au 30 novembre 2022

Mots clés : Montréal et Québec, en association avec différents plats et aliments, dans toutes les langues qui utilisent notre alphabet

1) États-Unis 47,81 %

2) Royaume-Uni 9,85 %

3) France 6,57 %

4) Australie 4,74 %

5) Mexique 4,01 %