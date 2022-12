Le Grand Banquet

Photo courtoisie

Dans une ambiance fortement inspirée de la nouvelle exposition internationale Le temps des pharaons, la Fondation du Musée de la civilisation a tenu, le 18 novembre dernier dans le grand hall, son 18e Grand Banquet, cette fois sous la présidence d’honneur de Nadine Renaud-Tinker, présidente régionale, RBC Banque Royale, direction du Québec. Cette soirée, mémorable m’a-t-on dit, a permis d’amasser un bénéfice net de 380 000 $, somme qui contribuera à offrir l’accessibilité aux activités du Musée aux enfants provenant de milieux moins favorisés. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Me Olga Farman, associée directrice, bureau de Québec, Northon Rose Fulbright, et VP du CA de la Fondation du Musée ; Stéphan La Roche, PDG du Musée ; Claude Choquette, président HDG et Groupe Le Massif et président du CA de la Fondation du Musée ; Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable ; Nadine Renaud-Tinker, présidente d’honneur de la soirée ; et Jonatan Julien, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et ministre des Infrastructures.

800 dons

Gilles Beaulieu, ce retraité du ministère des Transports depuis une vingtaine d’années, qui habite l’arrondissement Charlesbourg, et qui avait pris comme habitude depuis qu’il avait un peu plus de temps libre de donner du sang, a atteint cette semaine un plateau impressionnant. En se présentant chez Globule Lebourgneuf pour faire son triple don mensuel (deux de plaquettes et un de plasma), Gilles a atteint le cap des 800 dons en carrière. Sachez qu’il est possible de donner du sang et ses plaquettes jusqu’à 12 fois par an, tout en respectant un délai de 4 semaines entre chaque don. Sur la photo, Gilles est entouré d’une bénévole (Mme Pelletier) et de deux infirmières d’Héma-Québec (Marie-Josée Lachance et Julie Blais). Bravo Gilles !

Bonne fête

Gino Chamberland (photo), propriétaire depuis 20 ans de Promo Dynamique du boulevard de l’Ormière à Québec, aura officiellement 50 ans demain, dimanche. Gino a cependant eu droit à un party surprise samedi dernier (26 novembre) en compagnie de sa conjointe Nathalie, ses enfants, Antoine, 17 ans, et Émilie, 21 ans, et plusieurs amis(es). Cet amateur de chasse et de pêche garde la forme en visitant le gym 4 fois par semaine. Donc, bienvenue Gino dans le club des quinquagénaires.

En souvenir

Le 3 décembre 1917. Le pont de Québec est ouvert au trafic ferroviaire (photo). Inauguré officiellement par le Prince de Galles le 22 août 1919, l’ouvrage de type porte-à-faux, a la plus longue portée libre au monde, avec 549 mètres entre ses piliers principaux et sa travée centrale longue de 576 mètres.

Anniversaires

Paul-Raphaël Charron (photo) animateur au FM 93 de Québec...Marc Fortin, président Groupe Aspec...Alexandre Trudel, propriétaire de Québec Peinture...Amanda Seyfried, actrice et comédienne américaine, 37 ans...Katarina Witt, médaillée d'or en patinage artistique à Sarajevo en 1984 et à Calgary en 1988, 57 ans...Julianne Moore, actrice américaine, 62 ans...Daryl Hannah, actrice américaine, 62 ans...Éric Hoziel, comédien québécois et acteur, 63 ans...Ozzy Osbourne, chanteur de heavy metal britannique, 74 ans.

Disparus

Le 3 décembre 2020 : André Gagnon (photo), 84 ans, grand pianiste, compositeur et chef d’orchestre québécois... 2018 : Robert Lavoie, 69 ans, comédien et artiste touche-à-tout québécois... 2018 : Markus Beyer, 47 ans, boxeur allemand qui s’était fait connaître au Québec contre Éric Lucas en 2003... 2018 : Albert Frère, 92 ans, le Belge controversé avec qui la famille Desmarais a bâti sa fortune... 2017 : Adam Darius, 87 ans, danseur, artiste mime, écrivain et chorégraphe américain... 2016 : Newman Darby, 88 ans, inventeur américain (planche à voile)... 2015 : Scott Weiland, 48 ans, ancien chanteur des groupes de rock américains Stone Temple Pilots et Velvet Revolver... 2015 : Bill Bennett, 83 ans, ancien premier ministre de la Colombie-Britannique... 2013 : Ida Pollock, 105 ans, romancière britannique spécialisée dans les romans d'amour et peintre renommée... 2011 : Louky Bersianik, 81 ans, auteure québécoise et pionnière du mouvement féministe québécois... 2002 : Jean-Pierre Perreault, 55 ans, danseur et chorégraphe... 1998 : Pierre Hétu, 62 ans, chef d'orchestre, pianiste... 1919 : Pierre Auguste Renoir, 78 ans, peintre français.