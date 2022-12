Les Ducks battent encore de l’aile

Les Ducks d’Anaheim n’étaient qu’à 2 min 35 s de causer la surprise face au Wild du Minnesota, mais ils se sont finalement inclinés en fusillade par la marque de 5 à 4, samedi à St. Paul.

Kirill Kaprizov a forcé la tenue d’une prolongation en toute fin de duel. Son compagnon Mats Zuccarello l’a repéré pour une énième fois à l’embouchure du filet, et le spectaculaire attaquant russe a nivelé la marque en se jetant sur la patinoire.

En tirs de barrage, Trevor Zegras avait donné les devants aux visiteurs, mais des réussites de Kaprizov et Matt Boldy ont finalement permis aux amateurs réunis au Xcel Energy Center de célébrer.

Les Ducks croyaient se diriger vers leur septième gain de la saison grâce aux prouesses de leurs meneurs offensifs. Ryan Strome, Troy Terry et Zegras ont touché la cible dans le duel, tout comme le défenseur Cam Fowler.

Or, l’équipe californienne a une fois de plus laissé John Gibson à lui-même. Le gardien américain a repoussé 43 rondelles dans la défaite, lui qui a fait face à plus de lancers que n’importe quel autre portier depuis le début de la campagne.

Le défenseur Calen Addison, qui s’est fait discret dans les dernières semaines après un début de saison sur les chapeaux de roues, a donné le ton à la rencontre en ouvrant la marque grâce à un tir sur réception. En ajoutant une mention d’aide sur le but de Joel Eriksson Ek, en troisième période, Addison a pris le premier rang chez les défenseurs recrues avec 13 points.

Connor Dewar a aussi enfilé l’aiguille pour le Wild. Sur la séquence, le robuste Ryan Reaves a obtenu son premier point dans l’uniforme de l’équipe du Minnesota.

Il s’agit d’un cinquième revers consécutif pour les Ducks, tandis que le Wild a prolongé sa série de succès à trois matchs.