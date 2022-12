L’indiscipline coûte cher au CH

Donner trop de belles occasions de marquer à Connor McDavid et les Oilers d’Edmonton peut compliquer la tâche de la majorité des équipes de la Ligue nationale et le Canadien de Montréal l’a appris à ses dépens, samedi au Rogers Place, s’inclinant 5 à 3.

L’indiscipline a particulièrement fait mal au CH, qui a dû se débrouiller à trois occasions distinctes avec un désavantage de deux joueurs, et ce, lors de la première moitié de la deuxième période seulement. Le défenseur Joel Edmundson n’a pas aidé la cause des siens dans ce département, écopant d’abord d’une punition mineure pour bâton élevé contre Leon Draisaitl, avant de se voir donner une punition majeure et une inconduite de partie pour avoir donné un double-échec au visage de Zach Hyman.

Les favoris de la foule ont touché la cible trois fois en avantage numérique lors de cette première moitié de l’engagement médian, dont deux fois avec deux hommes en plus. Ryan Nugent-Hopkins, Draisaitl et McDavid, dans l’ordre, ont trompé la vigilance de Jake Allen.

Darnell Nurse a aussi ajouté son grain de sel à cette période faste des Oilers, secouant les cordages alors qu’il ne restait que cinq secondes à l’engagement.

McDavid, lui, a complété la marque en troisième période, totalisant quatre points dans le match, tout comme Draisaitl.

Allen a bien mal paru, permettant cinq buts sur 22 lancers.

Dans le coup malgré tout

En retard 3 à 1 après cette vague de punitions au deuxième vingt, le Canadien n’a jamais lâché le morceau. Si bien qu’il a été en mesure de créer l’égalité.

En un peu plus de trois minutes, Evgenii Dadonov et Arber Xhekaj, en avantage numérique, ont créé l’égalité.

Le Canadien a aussi bien fait avec l’avantage d’un homme, puisque Nick Suzuki a aussi trouvé le fond du filet en pareilles circonstances, au premier vingt.

Le gardien Stuart Skinner a tout de même eu le dernier mot, bloquant 30 des 33 lancers dirigés vers lui.

Le Canadien poursuivra son voyage dans l’Ouest canadien avec un arrêt à Vancouver, pour y affronter les Canucks, lundi.