Saint-Bruno-de-Montarville: Deux résidents manquent à l’appel

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est à la recherche de deux résidents de Saint-Bruno-de-Montarville.

PHOTO COURTOISIE / SPAL

Jeannette Castilloux et Michel Girouard, âgés respectivement de 81 et 79 ans, auraient été vus pour la dernière fois le 2 décembre 2022 vers 11 h.

Ils pourraient circuler dans un Nissan Sentra bleu 2016 immatriculé 558 TKA. Le SPAL craint pour leur santé et leur sécurité.

La femme a les cheveux orangés et les yeux bruns. Elle mesure 1,57 mètres (5 pieds 1 pouce) et porte un manteau bourgogne.

L’homme a les yeux bruns et les cheveux gris. Il mesure 1,75 mètres et porte un manteau matelassé bleu avec un capuchon.

Ils ont tous les deux la peau blanche et s’expriment en français.

Toute personne apercevant Mme Castilloux et M Girouard est priée de contacter le 911 immédiatement.