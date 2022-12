Télé nostalgie: Stéphane Archambault séduit par des marionnettes

Téléspectateur captif du début des années 1970, Stéphane Archambault a vécu ce qu’il qualifie d’« espèce d’âge d’or de la télé jeunesse à Radio-Canada ». Il garde d’heureux souvenirs de plusieurs émissions, dont une production italo-suisse avec des marionnettes...

Stéphane, quelle émission jeunesse vous a le plus marqué ?

Sol et Gobelet. Premièrement, il y avait le côté absurde : c’était un humour auquel on n’était pas habitués, enfants. Le personnage de Sol avait un grand manteau tout rapiécé et il y avait tout dedans : son téléphone, ses sandwichs... Il avait besoin de quelque chose, c’était toujours dans son manteau et ça me fascinait. Aussi, et surtout, le fait que Sol et Gobelet vivaient dans un appartement ensemble, mais il n’y avait pas de décor, pas de murs... Peut-être à cause du second niveau, c’était une des seules émissions pour enfants pendant lesquelles mes parents venaient s’asseoir avec nous pour l’écouter.

Outre ce temps avec vos parents, quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Le samedi, avant souper, il y avait Bagatelle, une série de courtes émissions. C’était bien à la mode, des émissions de 5 minutes, exactement comme les bouts de films que Bobino faisait jouer durant son émission. On s’assoyait en indien autour de la table du salon, on mangeait des biscuits Ritz, des crudités, et c’était un moment en famille, avec mon frère et mes parents.

Vos années de télé jeunesse rimaient aussi avec des jingles forts... Avez-vous déjà pensé à en chanter certains ?

À les enregistrer, non, mais à les chanter, oui. Je l’ai fait souvent. De temps en temps, il y a quelqu’un qui chante Les mystérieuses cités d’or, il y en a un qui répond avec Démétan et un autre qui chante Goldorak. Après ça, Yogi l’ours embarque puis Robin Fusée... J’ai un pas pire répertoire qui commence à être plus vieux. (rires)

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

J’aimerais faire le méchant. Je pense à Centour dans Les 100 tours de Centour, ou Aristide Cassoulet (joué par Gaétan Labrèche) dans Le Major Plum Pouding. Un pas fin, ça me tenterait pas mal.

Quel univers vouliez-vous faire découvrir à vos enfants ?

Une émission que j’adorais quand j’étais jeune, c’était Les aventures de Chaperonnette à Pois, une variation italo-suisse de l’histoire du Petit Chaperon rouge. C’étaient des marionnettes et pour l’époque, c’était magnifique.