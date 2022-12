Sur les traces d’un génie oublié

Après Le Voyage d’Octavio, Sucre noir et Héritage, des livres très remarqués et récompensés, l’écrivain français Miguel Bonnefoy retrace le parcours incroyable d’Augustin Mouchot dans son nouveau roman, L’inventeur. À la fin des années 1800, ce génie oublié a réussi à fabriquer de la glace par la seule force du soleil, alors que tout le monde n’utilisait que du charbon. Il venait de découvrir l’énergie solaire.

Augustin Mouchot, fils de serrurier, professeur de mathématiques, a présenté sa machine étonnante, surnommée Octave, à la cour de Napoléon III puis à l’Exposition universelle de Paris en 1878. Mais l’invention est jugée trop coûteuse et tout le monde retourne au charbon.

Miguel Bonnefoy, heureux papa de deux petites filles, a écrit L’inventeur pendant la pandémie, tantôt à Paris, tantôt à Berlin, où il se trouvait en résidence d’écriture.

Photo fournie par Éditions Rivages

Personnage contrasté

Il est tombé sur Augustin Mouchot en regardant un documentaire sur l’astrophysique, alors qu’il était dans un hôtel, qu’il était fatigué et s’ennuyait. « Dans l’épisode consacré au soleil, ils ont évoqué cet homme timide, sévère, rigide, professeur de math, fils de serrurier qui serait parvenu à fabriquer une des premières machines solaires, à arriver à faire bouillir de l’eau et ensuite à produire de la vapeur pour pouvoir actionner une machine à vapeur. »

Il a été stupéfait. « Je me suis dit : c’est quand même incroyable que le pionnier de l’énergie solaire en France soit entièrement oublié ! En regardant sur internet, j’ai vu qu’il y avait peu de choses sur lui et je me suis dit qu’il y avait là un sujet intéressant à traiter. »

Miguel Bonnefoy trouve fascinant que ce génie oublié ne soit pas lui-même un homme solaire, charismatique. « Ce n’était pas un homme charmant, ce n’était pas un homme chaleureux. Il ne ressemblait en rien au soleil : il était tout son contraire, c’est-à-dire froid, taciturne, flegmatique, silencieux, distant.

« Je me suis dit que c’était magnifique d’imaginer un personnage qui est en train de s’attaquer à une des entreprises les plus désespérées du monde — celle de conquérir le soleil — alors que lui-même, il n’a rien d’ensoleillé.

« Voilà pourquoi je me suis lancé dans la recherche et l’écriture de ce personnage contrasté et oxymorique qui a suffisamment de camaïeux pour pouvoir en faire un roman. »

Nouvelles énergies

Étrangement, Mouchot devient un personnage d’actualité, considérant la recherche de nouvelles sources énergies et la volonté d’abandonner les énergies fossiles.

Par contre, l’écrivain n’a pas voulu tomber dans le piège classique d’écrire un roman pamphlet, un livre à thèses, ni de surfer sur une vague écolo. « J’ai vraiment travaillé pour que le personnage de Mouchot reste une sorte de figure un peu onirique qui puisse représenter beaucoup de combats climatiques, dans des siècles différents. »