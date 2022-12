Vif succès pour le 11e Bal du maire

Le 11e Bal du maire de la Fondation Jeunes en Tête a eu lieu hier soir au Fairmont Le Château Frontenac en présence de quelque 600 convives. La soirée a connu un vif succès en amassant la somme record de 650 000 $. Couleurs, saveurs, festivités et retrouvailles étaient au rendez-vous dans un univers de forêt enchantée, créé spécialement pour l’occasion.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Johanne Pelletier et Daniel Laprise, de Maison Laprise, Nathalie Langevin, directrice générale et ventes, TVA Québec, et directrice des ventes du Journal de Québec, ainsi que Kevin Napert et Dominique Labbé, de La Place.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec, et Nathalie Langevin, directrice générale et ventes, TVA Québec, et directrice des ventes du Journal de Québec.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Le général Roméo Dallaire et son épouse.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, et le maire de Québec, Bruno Marchand.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Le Bal du maire a été très animé encore une fois cette année !