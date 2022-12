Voyage au cœur de l’hiver

Loin d’avoir froid aux yeux, l’écrivain français Sylvain Tesson a passé 85 jours dans les hauteurs enneigées des Alpes.

Depuis plus d’un quart de siècle, Sylvain Tesson nous régale avec ses récits de voyage. Au fil des ans, il nous a ainsi permis de parcourir l’Himalaya d’est en ouest (La Marche dans le ciel : 5000 km à pied à travers l’Himalaya), de passer six mois dans une isba située sur les rives du lac Baïkal (Dans les forêts de Sibérie) ou de partir au Tibet dans l’espoir d’apercevoir une espèce très rare de félin (La panthère des neiges).

Ce que ces lectures nous montrent ? Que Sylvain Tesson aime les hauteurs. Les hauteurs et le froid. Il se trouvait d’ailleurs dans une cabane couverte de neige quand Daniel du Lac, le guide avec lequel il a l’habitude de courir les montagnes, lui a proposé une nouvelle aventure complètement folle : traverser les Alpes à ski en restant « au plus près de la crête axiale ».

Un an plus tard, soit le 8 mars 2018, Sylvain Tesson et son ami guide se sont retrouvés à Menton, près de la frontière franco-italienne, pour mettre ce projet à exécution. « Je n’ai pas de chiffres, pas de statistiques, mais je sais que c’est un parcours qui est parfois effectué d’un seul trait en une centaine de jours entre janvier et mars, explique l’écrivain voyageur qu’on a joint début novembre chez lui, à Paris. Je sais par exemple que le grand alpiniste italien Walter Bonatti l’a fait. Traverser les Alpes à ski n’est donc pas une première ! » Ce qui l’est, en revanche, c’est la façon dont cette expérience en haute montagne va ensuite nous être contée dans Blanc.

Réunion aux sommets

De 2018 à 2021, à raison de trois ou quatre semaines de ski chaque hiver, le tandem Tesson/du Lac tiendra parole et se rendra coûte que coûte jusqu’à Trieste, la ville italienne marquant officiellement la fin des Alpes. « Moi je suis encore adolescent, j’ai besoin de spectaculaire pour exciter ma sensibilité, précise Sylvain Tesson. Je le regrette, car ma vie serait beaucoup plus reposante si je pouvais apprécier les endroits modestes. Pour l’instant, je vais encore chercher les paysages extraordinaires. » Et de ce côté-là, il a vraiment été servi au cours de ce voyage. Gorges à couper le souffle, glaciers, grands espaces, cimes enneigées, versants escarpés, ciel d’un bleu éclatant...

Photo courtoisie

Mais tel qu’on le découvrira très vite, il y a eu un prix à payer pour avoir la chance d’admirer tous ces incroyables panoramas de cartes postales. En plus des précipices, des violentes rafales, des cols infranchissables, des pentes à 40 degrés et des basses températures, les risques d’avalanche étaient constamment bien réels. Sans oublier la fatigue physique et ce Blanc aveuglant partout autour de lui. Ce Blanc que Sylvain Tesson a décidé d’écrire avec une majuscule « parce qu’il investit l’esprit, force l’oubli de soi-même et permet d’échapper à la prison de nos vies ordinaires », souligne-t-il.

La page blanche ?

Donc, jour après jour, toujours du Blanc. Même qu’on s’est demandé comment il avait réussi à ne pas tout mélanger, à décrire les choses avec précision. « J’écrivais le soir ce que j’avais vécu dans la journée, confie Sylvain Tesson. C’était un double voyage mené quotidiennement sur la neige et dans mon cahier. »

Est ensuite venu l’exercice de style, raconter la neige apportant son lot de difficultés. « Je songe surtout à la répétition puisque c’étaient les mêmes décors et les mêmes pensées nées de ces mêmes décors, poursuit-il. La stratégie habituelle de la diversité qui procure du secours à l’écrivain n’existant pas, il a fallu que je cherche des façons différentes de relater. »

Le récit qui en résulte est aussi riche qu’instructif. De plus, sachant que la plupart des grands glaciers sont appelés à bientôt disparaître, il pourrait devenir un témoignage précieux. « Non, moi je n’écris pas pour ça, conclut Sylvain Tesson. Je n’ai pas cette modestie-là. J’écris pour mon plaisir, j’aime transformer la vie en mots. Je crois que les générations futures n’ont strictement pas besoin de mes livres, de même que les glaciers. » Peut-être, mais nous, oui.