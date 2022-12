POULIN ROY, Évangéline



Au Centre d'hébergement Saint Brigid's Home, à Québec, le mercredi 30 novembre 2022, à l'âge de 88 ans et 2 mois, est décédée madame Évangéline Roy, épouse de feu Grégoire Poulin, fille de feu Odina Roy et de feu Anna-Marie Veilleux. Elle demeurait à Québec et autrefois à Notre-Dame-des-Pins. Madame Évangéline Roy sera exposée aule mardi 6 décembre en soirée de 19h à 21h30 ainsi que mercredi, jour des funérailles, à compter de 8h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Serge Ricard), feu Sonia, feu Marlène, Jean et Serge. Elle était la soeur de : feu Julien (feu Reine Perron), feu Suzette (feu Auguste Bureau (feu Marie-Rose Lachance (seconde épouse d'Auguste Bureau)), feu Jean-Marc (Barbara Wallace), feu Guy (feu Carmelle Gilbert), feu Claude (Andrée Drouin), feu Hélène (Marcel Lebeau), feu Réjean (Thérèse Lessard), feu Renaud et Julie (Paul Thibodeau). De la famille Poulin, elle était la belle-soeur de : feu Janine, feu Jean-Baptiste (Monique Bérubé), feu Benoit (feu Fernande Gilbert), feu Charlotte (feu Roland Veilleux), feu Gaston (Mariette Poulin), Claude (Georgette Veilleux) et Lise. Elle était la tante de : France Roy, Mario Roy (filleul), Robert Bureau, Marc Roy, Cindy Roy, Line Roy, Carl Roy, Luce Roy, Pierre Roy (filleul), Nadia Roy, Lucie Lebeau, Nicole Lebeau, Annie Roy, Guylaine Roy, Marie-Josée Roy, Daniel Poulin, feu Carole Poulin, Nathalie Poulin, Martine Poulin, André Poulin, Albany Poulin, feu Bernard Poulin, Hélène Poulin, Louise Veilleux, Anne Veilleux, Côme Veilleux, Chantal Veilleux, Pierre Veilleux, Marco Poulin (filleul), Nikol Poulin, Michel Poulin, Josée Poulin, Éric Poulin, Marie-Claude Poulin, Marie-Christine Poulin, Jean-François Poulin et Marie- Michelle Poulin. La famille désire témoigner sa reconnaissance, à tout le personnel (jour, soir et nuit), de l'unité prothétique (SCU) et du deuxième étage de Saint Brigid's Home pour l'excellence des soins prodigués à notre mère durant son séjour parmi vous. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, de la canardière, J-9000, Québec, G1J 2G3. Prière de compenser l'achat de fleurs par des messes à l'intention de la défunte.