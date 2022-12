Bertrand Patenaude: les racines québécoises d’un héros de la Coupe du monde

NDLR Chaque mois, Le Journal vous propose de retracer l’histoire familiale de plusieurs personnalités qui ont des racines bien de chez nous. Sociologue de formation et passionné de généalogie depuis une quarantaine d’années, Jacques Noël est l’auteur de l’essai La diaspora québécoise. Cette impressionnante diaspora, qui brille au sommet des arts, des sports et de la politique, est complètement ignorée par les Québécois.

Vous voulez clouer le bec à vos amis européens, africains ou latinos qui savent tout sur le Mondial ? Demandez-leur qui a réussi le premier tour du chapeau?

Montevideo, 1930. Treize équipes ont fait le long voyage en Uruguay pour la première Coupe du monde de ballon rond.

Exploit contesté

Le 17 juillet, les États-Unis blanchissent le Paraguay 3 à 0. Bertrand Patenaude, 20 ans, benjamin de l’équipe, enfile les trois buts. Mais le deuxième est contesté, puisque le joueur paraguayen a compté dans son filet. Le rapport officiel du match crédite le but à Tom Florie alors que la Fédération américaine le donne à Patenaude. Sans consensus l’exploit est marqué d’un astérisque.

Deux jours plus tard, l’Argentin Guillermo Stabile compte trois buts contre le Mexique. Pendant 76 ans, Stabile est célébré par la FIFA comme le premier joueur à avoir réussi un tour du chapeau au Mondial.

Dans la famille Patenaude, on savait que Bert (la façon dont il était appelé) avait réussi l’exploit, mais qu’est-ce qu’on pouvait faire contre le damné astérisque ? Contre la puissante FIFA ? En 1995, un ancien coéquipier de 1930, Arnie Oliver, rencontre par hasard un historien du sport, Colin Jose. Ensemble, ils décident de monter un solide dossier.

Ils trouvent dans les archives une copie du Journal O Estadio de Sao Paulo du 19 juillet 1930 disant que Patenaude (Petenande) avait compté tous les buts. Puis, dans La Prensa de Buenos Aires, on fournissait des graphiques des trois buts, les créditant tous au Franco-Américain. En ajoutant le témoignage des coéquipiers, Jose présente le dossier à la FIFA.

La réponse est venue 11 ans plus tard ! Le 10 novembre 2006, la FIFA annonçait que Patenaude avait bel et bien réalisé le premier tour du chapeau de la Coupe du Monde. « L’évidence, selon différents fans et historiens, tout comme les recherches approfondies et les confirmations de la Fédération de soccer américaine ont été déterminants dans notre décision ».

Sa famille québécoise

Joseph-Arthur Bertrand Patenaude est né le 4 novembre 1909 à Fall River, Massachusetts. Son père Wilfrid (1874-1948), barbier, venait de Napierville ; sa mère Rosanna Mailloux (1876-1932) de St-Armand. Les parents de Wilfrid avaient émigré en 1879. Le recensement de 1930 nous apprend qu’on parlait toujours français à la maison, un demi-siècle après leur émigration.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le soccer était un sport très populaire à l’époque à Fall River. « Ses parents lui avaient acheté un ballon que Bertrand pouvait taper pendant des heures. Il usait ses souliers jusqu’à la corde », raconte son petit-fils Bert III qui enseigne l’histoire à l’Université de Stanford.

Après ses exploits sud-américains, Patenaude a joué dans La Ligue de soccer américaine, comptant 114 buts en 158 matchs. Après sa carrière, il a travaillé comme peintre en bâtiment et a épousé Léona Marchand, une autre enfant de la diaspora.

Il est mort le 4 novembre 1974, jour de son 65e anniversaire de naissance.

Lignée paternelle de bertrand patenaude

Reproduction d’une photo de la collection familiale fournie par Bertrand M. Patenaude

I. PATENAUDE, Wilfrid (1874-1948)

MAILLOUX, Rosanna (1876-1932)

Mariés le 12 octobre 1897, Fall River, Massachusetts

II. PATENAUDE, Léon (1848-1928)

BISSON, Marie-Mathilde (1850- ?)

m. le 04 octobre 1870, St-Rémi-de-LaSalle, Napierville

III. PATENAUDE, Marc (1798-1860)

DESCENT-SANSPITIE, Marie (1803-1895)

m. le 6 février 1826, St-Joachim-de-Châteauguay

IV. PATENEAUDE, Michel (1764-1843 ?)

GERVAIS, Marie-Charlotte (1763-1801)

m. le 23 octobre 1786, St-Antoine, Longueuil

V. PATENEAUDE, François (1701-1765)

ACHIN, Ursule, (1704-1744)

m. le 16 février 1722, St-Antoine, Longueuil

VI. PATENEAUDE, Pierre (1658-1715)

BRUNET-BELHUMEUR, Catherine (1669-1732)

m. le 25 novembre 1685, Notre-Dame de Montréal

VII. PATENOSTRE, Nicolas (1626-1679)

BRETON, Marguerite (1631-1698)

m. le 30 octobre 1651, Québec