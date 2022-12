Coupe du monde: le Brésil accroché au sort de Neymar

DOHA, Qatar | Alors Neymar? Jouera ou jouera pas? C’est la question qui est revenue le plus souvent dans une salle bondée lors de la conférence de presse d’avant-match du Brésil, dimanche.

• À lire aussi: Qatar 2022: même constat que pour le Canada chez les États-Unis

• À lire aussi: L'Argentine rejoint les Pays-Bas en quarts de finale

Thiago Silva a été pressé de questions et le sélectionneur Tite aussi. Celui-ci a tenté d’être le plus clair possible quant au cas de sa superstar qui a été blessée à la cheville contre la Serbie et qui a raté le dernier match de la phase de groupe contre le Cameroun, vendredi.

«Il va s’entraîner cet après-midi [dimanche] et si ça va bien, il jouera demain. C’est un entraînement spécifique, mais je ne veux pas en dire plus parce que je ne veux pas dire quelque chose qui ne serait pas vrai.»

S’il est en mesure de joueur, l’attaquant du Paris Saint-Germain sera assurément dans le XI de départ de Tete.

«Il y a un prix à payer pour être la meilleure équipe, mais jamais celui de la santé d’un joueur. Je préfère utiliser mes meilleurs joueurs dès le départ d’un match.»

Autres blessés

Outre Neymar, il y a d’autres blessés dans le camp brésilien. La défaite de 1 à 0 contre le Cameroun, vendredi, n’a pas fait mal qu’au tableau de pointage.

Alex Telles et Gabriel Jesus se sont tous deux blessés au genou et la formation brésilienne a annoncé, samedi, que leur tournoi était terminé.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Gabriel Jesus aurait été blessé avant même le début de la Coupe du monde. Il n’en fallait pas plus pour que Tete s’enflamme.

«Je n’aime pas entendre des mensonges aussi horribles que ça. On ne jouera jamais pour la victoire en mettant en péril un joueur.

«Je dis à la personne qui véhicule des faussetés d’aller faire autre chose. Arsenal a une excellente équipe médicale et nous aussi, nous agissons de manière éthique.»

Des doutes

Les partisans brésiliens sont passionnés, mais semblent aussi qu’ils vivent d’Insécurité quand leur équipe trébuche comme ce fut le cas face au Cameroun.

Ce revers de 1 à 0 a semé le doute au pays et Thiago Silva a senti le besoin de rassurer tout le monde.

«J’insiste, notre dernier match n’a rien à voir avec les huitièmes de finale.

Nous avons joué un bon match, nous aurions pu le gagner, nous avons créé des occasions de marquer, mais parfois ça arrive. Nous prenons nos responsabilités et nous avançons.»

Il faut dire que Tete avait apporté certains changements puisque son équipe était assurée de sa qualification.

«Le personnel technique y a réfléchi et ils ont décidé de reposer des joueurs. Les choses auraient été différentes si le Cameroun avait marqué deux buts ou si le pointage avait été différent dans l’autre match.»

Et la Corée

C’est donc dans ce contexte que le Brésil affrontera ce soir la Corée du Sud en huitièmes de finale. Parce qu’il y a un match derrière tout ce drame. Oui, les Sud-Américains aiment les telenovelas et l’équipe du Brésil c’est un peu ça.

«Je crois que nous sommes en forme pour le match contre la Corée, mais il ne faut pas s’attendre à ce que ce soit facile. Les Coréens ont eu un groupe très difficile et ont été en mesure d’atteindre la ronde des seize alors ils ont tout notre respect», a soutenu Silva.

La Corée du Sud a terminé au second rang du groupe H avec une victoire, une défaite et un verdict nul.

On lui a demandé de parler de certains joueurs coréens, mais à part buter sur leurs noms, il n’a pas révélé grand-chose.

«Les Coréens sont très doués pour passer le ballon et nous devons limiter leur attaque. Nous devons être prudents parce qu’ils sont bons techniquement.»