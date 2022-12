Étonnant western féministe

Écrivaine inspirée, l’Américaine Anna North lance cet automne Hors-la-loi, un western d’émancipation palpitant qui fait une belle place aux femmes, dans un contexte historique complètement réimaginé. On y rencontre Ava, une jeune fille en cavale qui rejoint une bande de hors-la-loi pas comme les autres et hautement recherchée pour ses crimes, le mystérieux gang de Hole in the Wall. Attachez vos ceintures, ça y va au grand galop.

Vers la fin du 19e siècle, quelque part dans l’Ouest, la jeune Ava prend la fuite pour sauver sa peau après avoir été soupçonnée de sorcellerie causant l’infertilité. Dans cette société où la Grande Grippe a décimé la majorité de la population, c’est un sérieux problème.

Ava trouve refuge dans un couvent pour un bout de temps, puis rejoint ensuite le mystérieux gang de Hole in the Wall, dirigé par Kid, un personnage légendaire. Ava découvre vite que les membres du gang ne correspondent pas à l’idée qu’elle s’en était fait. Il est en fait composé d’autres femmes exclues par la société, qui se distancient de plus en plus des normes genrées et préfèrent vivre à leur manière.

Ava, sortant du cadre qu’on impose d’habitude aux femmes de son époque, ne tarde pas à mettre en pratique les connaissances médicales qu’elle a acquises comme apprentie sage-femme, tout en s’intéressant au mystère de l’infertilité.

Réimaginer le Far West

Anna North, journaliste au New York Times et romancière à succès, souhaitait réimaginer le Far West dans ce roman original et très évocateur. « Le livre est cadré dans ce qui est maintenant l’État du Wyoming et celui du Colorado. J’ai grandi en Californie et j’étais nostalgique des paysages de l’Ouest », dit-elle en entrevue.

Une visite dans un village Shaker du New Hampshire a piqué sa curiosité. Ces sectes religieuses vivaient à l’écart de la société, avaient leurs propres règles de vie et étaient reconnues pour la qualité de leur architecture et de leur ébénisterie, entre autres.

Photo fournie par Éditions XYZ

« Ça m’a vraiment marquée : ces gens ne se mariaient pas et n’avaient pas d’enfants. De mon côté, je venais de me marier et mon mari et moi, nous étions en questionnement par rapport au moment d’avoir des enfants. J’ai un fils maintenant. Je réfléchissais à toutes les idées qui se rapportent à la famille. »

À la même époque, elle s’est mise à lire des livres westerns, comme la bande dessinée Crazy Cat, publiée dans les années 1920. « On pense souvent que le western est un genre littéraire typiquement masculin. Mais ça peut aussi être un genre littéraire qui casse les stéréotypes. Et comme je viens de Californie, c’est plus facile pour moi d’imaginer ces paysages. Tout s’est rassemblé. Qu’est-ce que je voulais dire à propos de la famille, à propos de la fertilité ? Qui sont mes personnages ? »

Fertilité et infertilité

L’écrivaine explique que le personnage d’Ada a pris forme rapidement. « Cette femme est arrivée toute faite. Je lui ai trouvé une voix. J’ai trouvé comment elle allait surgir dans l’histoire et ce qui la motivait. Elle a cette volonté d’apprendre et de comprendre sa propre condition. Elle s’intéresse à la fertilité, à l’infertilité et souhaite acquérir des connaissances médicales pour aider les gens. »

Anna North décrit les connaissances médicales, les mœurs et les mentalités de l’époque dans le roman. « J’ai fait beaucoup de recherches pour écrire ce livre, comme l’histoire de la gynécologie, les connaissances au sujet de la conception et de la naissance », indique-t-elle.

Les femmes qui ne pouvaient pas enfanter étaient sujettes au rejet social, par exemple, et les soupçons pesaient sur celles qui en connaissaient un peu trop sur la reproduction. « Mon roman est une vision alternative de l’Ouest américain et j’ai pris des libertés. »

Anna North est journaliste et romancière.

Elle travaille au New York Times.

Elle a publié plusieurs autres romans en anglais (The Life and Death of Sophie Stark, America Pacifica).

EXTRAIT

« Lorsque maman m’avait formée, elle m’avait obligée à apprendre par cœur les quatre stades et les dix étapes de l’accouchement, les sept herbes médicinales et les quatre phases du cycle menstruel, avant de m’autoriser à l’accompagner dans ses visites, simplement. Un jour, je lui avais demandé comment elle avait appris toutes ces manières de soigner le corps, et elle m’avait répondu qu’elle avait toujours gardé les yeux et les oreilles ouverts, et n’avait jamais manqué une occasion de s’instruire. Maman ne croyait pas au talent inné, elle croyait en la sagesse. »