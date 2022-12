Fred McGriff fait son entrée à Cooperstown

Le comité de l’ère contemporaine du baseball a tranché : l’ex-cogneur des Blue Jays de Toronto Fred McGriff fera son entrée au Temple de la renommée du baseball majeur.

Le Floridien de 59 ans a reçu l’appui unanime des 16 membres du comité, dimanche, lui permettant l’accès à Cooperstown.

Joueur de premier but, McGriff a passé 19 saisons dans les Ligues majeures. En plus de celui des Jays, il a porté l’uniforme des Padres de San Diego, des Braves d'Atlanta, des Cubs de Chicago, des Dodgers de Los Angeles et des Devil Rays de Tampa Bay.

En 2460 parties dans le baseball majeur, il a produit 1550 points et cogné 493 longues balles, en plus de maintenir une moyenne au bâton de ,284.

McGriff a été invité cinq fois au match des étoiles et a remporté une fois la Série mondiale, en 1995 avec les Braves. Il était aussi reconnu comme un modèle d’humilité et de constance.

Il n’avait pourtant jamais réussi à accéder au Temple lors de ses 10 premières années d’éligibilité, n’obtenant que 39,8% des voies en 2019 auprès de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique.

De leur côté, les ex-athlètes controversés Barry Bonds et Roger Clemens ont une fois de plus été ignorés. Leur candidature était examinée pour la première fois par le comité de l’ère contemporaine.