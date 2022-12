L’Alouette 425: 18 photos d’archives des coulisses de l’escadron durant la 2e Guerre mondiale

À partir de 1942, un escadron entièrement francophone apparaît au sein des forces armées canadiennes: l’Alouette 425. Ce dernier voit, entre 1942 et 1945, des centaines de jeunes hommes joindre ses rangs. L’Alouette participe, au cours de la Seconde Guerre mondiale, à plus de 300 opérations et il obtient près de 190 médailles pour ses actions.

Archives nationales à Québec (P686, D42, P1). Photographe non identifié.

En mars 1945, la Ville de Québec décide d’adopter et de parrainer l’escadron 425. D’ailleurs, à la suite de cette décision, l’un des bombardiers se voit décorer d’une peinture représentant la ville. De plus, de nombreux membres de l’escadron viennent de Québec et de ses alentours. C’est notamment le cas de Pierre Lemay, de Léonce Levesque, de Léopold Brochu et de plusieurs autres.

Archives nationales à Québec (P686, D42, P3). Photographe non identifié.

Entretiens, réparations et armements

Archives nationales à Québec P686, D42, P8). Photographe non identifié.

Entre 1942 et 1945, l’escadron effectue des opérations en France, en Allemagne, en Italie et en Algérie. La semaine d’un aviateur peut être bien chargée. Les missions peuvent être menées de jour ou de nuit. L’escadron suit une routine bien particulière.

Archives nationales à Québec (P686, D42, P9). Photographe non identifié.

La première étape comprend l’inspection des avions et de leurs appareils. Cela peut prendre quelques heures. Les inspections sont menées, la plupart du temps, par les électriciens et par les mécaniciens affectés à l’escadron.

Archives nationales à Québec (P686, D42, P10). Photographe non identifié.

À la suite des inspections, le personnel de service des avions s’occupe des réparations des bombardiers, s’il y a lieu. Si aucun bris n’a été détecté, les mécaniciens et les électriciens procèdent à l’armement des bombardiers.

Archives nationales à Québec (P686, D42, P18). Photographe non identifié.

Dans le cas du 425, il s’agissait de bombardiers lourds. Par conséquent, les bombes pesaient souvent 225 kg ou 450 kg. Elles étaient conçues pour détruire les fortifications allemandes en France, les axes routiers principaux, comme les ponts ou les jonctions, mais également les usines de production militaire.

Archives nationales à Québec (P686, D42, P19). Photographe non identifié.

Les équipages et les procédures avant le décollage

Archives nationales à Québec (P686, D42, P14). Photographe non identifié.

Parallèlement, l’équipage des appareils se préparait à la mission. Il revoyait les étapes, les objectifs et les dangers possibles.

Archives nationales à Québec (P686, D42, P6). Photographe non identifié.

Puis, les membres de l’équipage étaient transportés vers leur avion. Une fois arrivés à leur appareil, ils se préparaient, embarquaient et décollaient de la base vers l’objectif de la mission.

Entraînement des équipages

Archives nationales à Québec (P686, D42, P12). Photographe non identifié.

Lorsqu’il n’y avait pas d’opération prévue, le commandement en profitait pour former et pour entraîner les équipages de l’escadron.

Par exemple, les hommes étaient soumis à des entraînements de survie en cas d’écrasement. Ils y apprenaient à survivre en territoire hostile ou sur la mer.

Archives nationales à Québec (P686, D42, P11). Photographe non identifié.

Il y avait aussi des entraînements physiques afin de garder les hommes en bonne santé.

Archives nationales à Québec (P686, D42, P12). Photographe non identifié.

Finalement, il y avait des entraînements en vol afin d’améliorer la compétence et l’expérience des pilotes de l’escadron.

Temps libre et loisirs

Archives nationales à Québec (P686, D42, P2). Photographe non identifié.

Les aviateurs avaient également du temps libre. Ils pouvaient s’adonner à la décoration de leurs avions ou encore écrire des lettres à leurs proches et prendre des photos pour leurs familles, comme le faisaient l’escadron 425 et M. Lemay.

Archives nationales à Québec (P686, D42, P7). Photographe non identifié.

Les membres de l’escadron, comme tous les autres soldats, avaient aussi la possibilité d’aller en permission.

Archives nationales à Québec (P686, D41.1, P1). Photographe non identifié.

Lors de ces congés, ils pouvaient visiter la Grande-Bretagne ou le pays dans lequel ils se trouvaient. Ils pouvaient aussi aller dans les pubs, restaurants, cinémas et bars du pays. C’est d’ailleurs ce que M. Lemay et ses amis ont fait lors de leurs permissions.

Archives nationales du Québec (P686, D42, P5). Photographe non identifié.

Les visites officielles

Lors de rares occasions, les membres des forces armées basés en Grande-Bretagne recevaient la visite de personnalités importantes. Il pouvait s’agir du roi du Royaume-Uni, de dirigeants de divers pays, comme Winston Churchill, de personnages religieux ou encore de généraux comme Montgomery ou Eisenhower.

Archives nationales à Québec (P686, D42, P15). Photographe non identifié.

Les francophones de l’Alouette ont reçu la visite de deux personnages importants: le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec et primat de l’Église catholique romaine du Canada, ainsi que le premier ministre du Canada, Mackenzie King.

Archives nationales à Québec (P686, D42, P16). Photographe non identifié.

Au moment de la capitulation de l’Allemagne le 8 mai 1945, l’escadron francophone avait effectué un peu plus de 3500 sorties, soit près de 300 missions, dont 44 dans la vallée de la Ruhr en Allemagne. Au cours du conflit, l’escadron a perdu 338 membres.

Dans ses missions, il a abattu ou endommagé 12 avions allemands, ce qui n’est pas rien.

À son retour au pays, l’escadron est dissous pour être réactivé en 1954 comme escadron de chasseurs. Il change fréquemment de base, mais en 1962, il s’établit officiellement à Bagotville, où il demeure toujours.

Depuis, il conserve son rôle d’escadron de chasseurs et d’intercepteurs. En 1985, l’escadron reçoit ses premiers CF-18, qu’il utilise encore à ce jour.

Un texte de Hugo Boulanger, étudiant en histoire, Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Sources

FORCES ARMÉES CANADIENNES, 425 e escadron d’appui tactique, 2022. [En ligne]

escadron d’appui tactique, 2022. [En ligne] FORCES ARMÉES CANADIENNES, 45 e anniversaire de la 425 e escadrille Alouette, 1987. 42 p.

anniversaire de la 425 escadrille Alouette, 1987. 42 p. VALIQUETTE, Marc-André et Richard GIROUARD, Je te plumerai – Escadron 425 Alouette : défendre la liberté depuis 1942, Laval, Imaviation, 2012, 248 p.

