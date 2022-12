L’effervescence des années 1960

David Mitchell, l’un des écrivains britanniques les plus doués de sa génération, s’est immergé complètement dans l’effervescence de la scène musicale de Londres dans les années 1960 pour écrire un huitième roman époustouflant, Utopia Avenue. Musique, amours contrariées, ascension fulgurante et gloire éphémère sont au programme. Et on croise des célébrités au passage.

S’inspirant de recherches approfondies et d’entrevues menées avec des célébrités, dont David Byrne des Talking Heads, David Mitchell a créé de toutes pièces le groupe de folk rock psychédélique Utopia Avenue.

Dans le roman, il raconte dans le détail le parcours fou de ce groupe composé d’une chanteuse aux amours difficiles, d’un guitariste victime d’hallucinations, d’un bassiste génial et d’un batteur qui ne donne pas sa place. Utopia Avenue croise la trajectoire de Leonard Cohen, Janis Joplin, Francis Bacon et Syd Barrett.

Avec brio, David Mitchell aborde le grand mystère de la composition de chansons, décrit l’atmosphère des premiers concerts dans les bars, des sessions en studio. Il évoque les rencontres qui changent tout et les synchronicités qui se placent. Il analyse en même temps une époque de grands changements.

L’importance de la musique

L’auteur des best-sellers Cartographie des nuages (adapté au cinéma) et Les Mille automnes de Jacob de Zoet s’est donné à fond pour écrire ce roman de rockstar, salué par la critique.

Fait étonnant, considérant le contenu musical d’Utopia Avenue : l’auteur n’est pas musicien et n’a pas de formation musicale. « C’est mon travail ! Un romancier doit arriver à donner vie à des personnages qui ne sont pas des romanciers », a-t-il expliqué en entrevue lors de son récent passage au Québec.

« J’y suis arrivé par la recherche, des conversations et évidemment, j’ai un intérêt pour la musique. J’ai suivi des cours de guitare et de piano pour écrire le livre, et j’ai tenu compte des conseils de mes amis. Si la lecture du roman vous donne l’impression que je suis un musicien, ça me fait vraiment plaisir. Mais la réalité, c’est que je ne suis pas un musicien ! »

Par contre, la musique est importante dans sa vie. « Je crois que c’est la première forme d’art. On l’entend dès notre plus jeune âge. C’est probablement la première forme d’expression artistique qui retient notre attention, et on entretient une relation avec la musique pendant toute notre vie. »

La musique est une forme de capsule temporelle, ajoute-t-il. « Je peux écouter une chanson d’un album de Rush que j’écoutais en 1981, Moving Pictures, et reculer dans le temps, voir le garçon que j’étais et la chambre où j’écoutais le disque sur ma chaîne stéréo. Ça me reconnecte avec celui que j’étais, avec moi-même, plus jeune. La musique, c’est une relation clef, une grande raison d’être en vie. Et c’est une des facettes que j’explore dans Utopia Avenue. »

En commençant l’écriture, il avait envie de s’immerger dans cet univers, puis s’est très vite intéressé aux changements divers qui ont marqué cette époque.

« Tous les 50 ans, environ, une nouvelle fenêtre s’ouvre dans la culture. La politique devient révolutionnaire. L’art et la musique qui sont produits à ce moment deviennent innovateurs. D’autres formes sont inventées, comme la musique psychédélique. Ça explique pourquoi tellement d’albums extraordinaires ont été produits en 1967 ou 1968. »

David Mitchell est né à Southport, au Royaume-Uni.

Il a vécu plusieurs années au Japon où il enseignait l’anglais.

Il vit maintenant en Irlande avec sa famille.

Il a été deux fois finaliste au Man Booker Prize.

On lui doit plusieurs romans, dont L’âme des horloges, Cette maison, Cartographie des nuages, Les mille automnes de Jacob de Zoet.

Il a aussi coécrit l’épisode final de la série Netflix Sen8 et co-scénarisé Matrix Resurrections.

Il a reçu le Sunday Times Award for Literary Excellence pour l’ensemble de son œuvre.

C’est un fan de l’écrivaine Catherine Leroux.

EXTRAIT

« Jasper et Mecca attendent sur le quai de la station de métro Piccadilly Circus. Des grognements, des rafales et des échos en provenance de la bouche des Enfers se dissipent en voix à demi fondues. Ignore-les. Il allume une Marlboro pour Mecca et une autre pour lui. La ligne de Piccadilly est la plus profonde du centre de Londres, selon Dean, si bien que ses stations ont été utilisées comme abris antibombes pendant le Blitz. Il imagine des gens blottis ici, à écouter des explosions à la surface tandis que de la poudre dégoulinait du plafond. Plus loin sur le quai, un ivrogne cultivé chante I Am The Very Model Of A Modern Major General, de Gilbert et Sullivan, mais il ne cesse d’oublier les paroles et de reprendre au début. »