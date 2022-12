Mes trois suggestions afin de promouvoir et protéger le français

Beaucoup de bonnes idées sont proposées pour promouvoir et soutenir l’usage de la langue française dans nos organisations.

Toutefois, il me semble y avoir trois enjeux qui ne reçoivent pas assez d’attention de la part de nos organisations. Je propose trois chantiers additionnels.

L’usage du français en réunion

En réunion, il est pratique courante de se tourner vers la langue anglaise dès qu’il n’y a qu’un seul employé qui ne comprend pas suffisamment le français. Cela n’est pas efficace, car nous demandons à cinq, dix et parfois plus d’employés de s’adapter à une personne.

L’inverse est tout à fait faisable. Pour ce faire, il faut soutenir les gestionnaires à assumer la langue française comme langue de réunion. Pour les anglophones apprenant le français, c’est une occasion en or de faire une immersion totale et d’apprendre rapidement la langue française. Pour la saisir, il faut à la fois un effort des gestionnaires pour les rassurer, un programme de francisation pour qu’ils s’améliorent et surtout de l’encouragement et la validation de leurs efforts par les collègues.

Soutenir les anglophones unilingues à assumer leur accent

Selon mon expérience, il y a de grandes barrières psychologiques et culturelles pour un anglophone qui apprend le français. Le soutenir signifie valoriser son intérêt, ses efforts et surtout d’accepter son accent. Mes amis anglophones unilingues me disent que c’est surtout leur propre accent qui les dérange, car ils pensent que ce n’est pas le bon ou ils craignent qu’on ne le comprenne pas.

Or, les Québécois sont habitués à entendre une grande variété d’accents. Il faut donc rassurer nos amis anglophones francophiles : il est correct d’avoir un accent, nous sommes contents de les entendre parler français et faire des fautes est normal.

Enseigner correctement la grammaire pour éviter l’imposition de l’écriture « inclusive »

L’écriture « inclusive » s’impose dans nos organisations, complique l’usage de la langue française et génère de nouveaux enjeux de gestions somme toute évitables. Je dis qu’elle s’impose, car les gestionnaires et les employés ne connaissent pas suffisamment la grammaire et ne savent pas comment répondre au manichéisme de « l’inclusivité ».

En effet, l’écriture « inclusive » fait le procès aux gens qui ne l’adoptent pas : « Si tu ne le fais pas, tu es sexiste, puisque tu utilises une langue (supposément) sexiste ». Cela n’est pas une manière de fonctionner en démocratie et en organisation.

Pour correctement enseigner la grammaire, il faut rappeler que le genre grammatical n’a pas le lien avec le sexe biologique. Il faut rappeler que le masculin (et non les hommes) prend la forme du neutre en présence du féminin (et non les femmes). Il faut se rappeler qu’il n’est pas nécessaire de faire la différence sexuelle entre les hommes et les femmes à chaque tournure de phrase. Il faut rappeler que la seule fois où c’est nécessaire, c’est lorsque le propos l’exige (comme lors des comparaisons). Il est important d’utiliser un français normatif afin de maintenir le français comme lieu commun et s’assurer qu’il demeure accessible et transmissible au plus grand nombre possible.

Photo fournie par Jean-François Plante-Tan

Jean-François Plante-Tan, titulaire d’une maîtrise en gestion de HEC Montréal et fondateur de Pour l’amour du français