Pardonner ou non aux tricheurs ?

Pour la première fois aujourd’hui, le comité des vétérans du Panthéon du baseball aura à se prononcer sur le statut de trois anciens joueurs soupçonnés d’avoir fait usage de produits dopants.

Barry Bonds, Roger Clemens et Rafael Palmeiro ont franchi la période conventionnelle de 15 ans sans avoir été élus par les membres de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique habilités à élire annuellement les nouveaux membres du panthéon.

Le comité des vétérans sera-t-il plus conciliant ?

Ce groupe de 16 personnes est composé de membres élus et de dirigeants du Temple de la renommée ainsi que de vétérans journalistes.

Une majorité de 75 % est nécessaire pour être reçu au panthéon.

Belles carrières

Bonds, Clemens et Palmeiro présentent des palmarès qui en feraient des candidats judicieux en temps normal.

Roi des coups de circuit avec 762, Bonds a été élu sept fois le joueur le plus utile à son équipe.

Pour sa part, Clemens revendique sept conquêtes du trophée Cy-Young remis au meilleur lanceur de chaque ligue, lui qui a aidé les Yankees de New York à remporter la Série mondiale en 1999 et 2000.

Pour sa part, Palmeiro a connu 10 saisons d’au moins 30 circuits et 100 points produits. Il a terminé sa carrière avec 569 circuits et plus de 3000 coups sûrs.

Outre ces trois noms, ceux d’Albert Belle, Don Mattingly, Fred McGriff, Dale Murphy et Curt Schilling figurent sur les bulletins de vote.

Ce dernier a demandé à être retiré des candidats l’an dernier après avoir été vivement critiqué pour les nombreux propos discriminatoires qu’il a tenus ces dernières années.

Sa demande fut toutefois rejetée.

Enfin, vous aurez remarqué que la liste ne comprend pas Pete Rose, qui est sous le coup d’une suspension à vie pour avoir parié sur des matchs de baseball, même sur ceux de son équipe.

Rose a envoyé récemment une lettre à Rob Manfred dans laquelle il lui présentait des excuses et lui demandait son pardon.

Le commissaire a refusé de le réintégrer.