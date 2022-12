Perpétuer le Fonds Guy-Lafleur

Dans trois semaines, il y aura huit mois que Guy Lafleur nous a quittés. Les membres de sa famille traversent ce que toutes les personnes vivent lors de la perte d’un être cher. Le souvenir de Guy est encore bien présent. C’est comme s’il était encore là.

« On dirait qu’on ne le réalise pas, dit son fils aîné, Martin.

« Je me lève encore avec l’impression qu’il va nous appeler. On dirait que ça ne m’entre pas dans la tête. »

Pourtant, c’est la triste réalité.

Maintenir l’espoir

Lafleur a été emporté par un cancer des poumons, qu’il a combattu pendant plus de deux ans.

En mars 2021, il a donné son nom à un fonds associé à la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) afin de recueillir des dons pour la recherche.

À ce jour, le Fonds Guy-Lafleur a amassé entre 1,5 et 1,6 million de dollars. Chaque dollar vaut son pesant d’or dans une cause du genre.

La recherche est importante.

C’est un bon moyen de créer et de maintenir l’espoir face au fléau qu’est le cancer.

Un Québécois sur deux touché

La science fait des avancées significatives.

Le cancer n’est plus forcément mortel. Certaines formes sont traitables. Des patients reprennent une vie normale.

C’est l’une des raisons qui ont motivé Martin Lafleur à poursuivre l’œuvre de son père.

« Je n’ai pas sa notoriété, enchaîne-t-il avec modestie.

« Mais je suis tellement fier et tellement content de m’impliquer et de faire ma part. C’est une cause qui me tient à cœur.

« Le cancer touche tout le monde, autant les enfants que les adultes. Une personne sur deux en est atteinte au Québec (chiffre fourni par le CHUM). On ne pourra jamais en faire assez pour vaincre cette maladie. »

Publicité avec sa fille

À compter de la prochaine semaine, une publicité dans laquelle on verra Martin et sa fille Sienna-Rose, qui aura cinq ans au mois de février, sera présentée à la télévision jusqu’à la fin de décembre, dans le cadre de la campagne Ensemble contre le cancer.

La petite a bien fait les choses.

« Elle était assez à l’aise durant le tournage, raconte Martin.

« Le lien entre elle et mon père était fort. Elle était la première fille qui arrivait dans une famille de gars.

« Nous l’avons amenée au match de mardi au Centre Bell (contre les Sharks de San Jose). Elle portait son chandail du Canadien. Elle regardait des photos de mon père et elle était très consciente de ce qu’il représentait. »

La conjointe de Guy, quant à elle, vit son deuil dans l’intimité. Lise ne cherche pas les feux de la rampe.

« Ce n’est pas facile, mais elle va bien dans les circonstances, fait savoir son fils.

« Elle a vécu près de 50 ans de sa vie avec lui. Elle doit réapprendre à vivre seule et à prendre soin d’elle.

« Elle a de la compagnie aussi. Elle est bien entourée par sa sœur et ses amis. »

Moments précieux

De son côté, Martin peut compter sur l’appui de sa conjointe Angelica et de la présence stimulante de sa fille pour lui rappeler les beautés de la vie.

« Un deuil se vit différemment pour chaque personne, reprend-il.

« J’ai eu la chance de côtoyer mon père pendant huit ans avec les Anciens Canadiens. Je me suis occupé de ses négociations de contrat. Peu de gens profitent d’une telle opportunité.

« Je suis heureux de m’impliquer dans sa fondation. Pour moi, c’est une manière de penser à lui et de faire ce que je peux pour combler son énorme perte. »

►Il est possible de faire un don en ligne en cliquant sur Fonds Guy-Lafleur sur le site de la Fondation du CHUM ou en faisant un don rapide de 10 $ par téléphone cellulaire en textant le mot Guy au no 41010.