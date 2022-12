Ski de fond: Antoine Cyr et Katherine Stewart-Jones frôlent le top-10

(Sportcom) – Katherine Stewart-Jones et Antoine Cyr partageaient le même plan de match avant leur départ groupé respectif, dimanche, à Lillehammer. Ils souhaitent demeurer calmes et ménager leurs forces, ce qui leur a permis de signer des records personnels en Coupe du monde.

Katherine Stewart-Jones n’avait jamais réussi à se classer parmi le top 15 d’une épreuve individuelle dans le circuit. Celle de 20 kilomètres style classique en départ groupé lui convenait particulièrement bien en Norvège, deuxième arrêt du calendrier, et elle savait qu’elle avait ce qu’il fallait pour s’illustrer.

«J’ai toujours été bonne dans les départs groupés et ça m’a avantagée par le passé. Je peux skier plus relaxe que les gens autour de moi et ça paye à la fin », a expliqué celle qui a pris le 13e rang avec un temps de 54 min 02,1 s (+10,2 s).

PHOTO MARC DESROSIERS/AGENCE QMI

«Je suis quand même stressée par ce qu’il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, mais c’est moins stressant parce que tu ne peux pas tout planifier. Il faut réagir au bon moment et ça ne sert à rien d’anticiper ce qu’il va se passer.»

La Suédoise Frida Karlsson et la Norvégienne Tiril Udnes Weng ont bataillé pour la victoire, puis Karlsson a eu le dessus sur sa rivale par six dixièmes de seconde. Sa compatriote Ebba Andersson est arrivée troisième (+1,2 s).

Classée 32e du sprint classique samedi, Olivia Bouffard-Nesbitt a chuté dans ce départ groupé et pointe quant à elle au 43e échelon.

«Ça fait du bien»

Sur la touche en raison d’un rhume, Antoine Cyr avait la mine basse et tapait du pied la semaine dernière en voyant ses rivaux commencer la saison sans lui.

Le Gatinois a repris des forces au cours des derniers jours et a entamé le calendrier avec une 12e place dimanche, à 5,1 s du vainqueur et à 4 s du podium.

«C’était une très belle course ! On savait que ça allait être chaotique et qu’on allait travailler pour chaque place. Avec le profil de la course, on allait rester ensemble longtemps, peut-être même jusqu’à l’arrivée et c’est ce qui est arrivé», a souligné Antoine Cyr, qui avait préféré faire l’impasse sur le sprint de samedi en prévision de cette épreuve.

Les Norvégiens Paal Golberg, Sjur Roethe (+0,9 s) et Martin Loewstroem (1,1 seconde) sont montés sur le podium.

Olivier Léveillé, de Sherbrooke, a été le 27e à franchir la ligne d’arrivée, 9,9 s derrière Golberg.

Le meilleur résultat d’Antoine Cyr en Coupe du monde est une 11e place signée à Ruka, en 2021, au 15 km classique, départ individuel. Son résultat de dimanche est toutefois un sommet pour lui dans un départ groupé.