Aéronautique: Groupe Meloche rachète Aérospatiale Hemmingford

Groupe Meloche, chef de file québécois dans le développement et la fabrication de composants d’aérostructures et d’aéromoteurs pour le secteur de l’aérospatiale, a annoncé lundi avoir fait l’acquisition de l’entreprise Aérospatiale Hemmingford, spécialisée dans l’usinage de pièces de moteurs d’avion.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance du Groupe Meloche, basé à Salaberry-de-Valleyfield, qui vise à doubler son chiffre d’affaires pour atteindre 200 millions $ d’ici 2026.

«Cette acquisition consolide notre position dans le marché tout en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités auprès des clients motoristes. Elle nous permet aussi d’accroître considérablement notre capacité de production», a indiqué Hugue Meloche, président et chef de la direction de Groupe Meloche.

L’entreprise a, du même coup, annoncé la nomination de Jean-François Garand à la direction d'Hemmingford, basée elle aussi en Montérégie.

«Il s’assurera de préserver l’héritage de ses fondateurs et de l’équipe en place qui partagent les mêmes valeurs d’engagement, de respect, de collaboration et d’entrepreneuriat que Groupe Meloche», a affirmé Hugue Meloche.

Le groupe a réalisé de nombreuses acquisitions au Canada et aux États-Unis, et notamment en 2019 avec l’achat de Techniprodec, un fabricant de composants usinés et d’assemblages complexes pour l’industrie aéronautique, situé à Montréal-Est.

L’entreprise a également décroché d’importants nouveaux contrats auprès de clients comme Airbus, Bell, Bombardier, GE Aviation, Pratt & Whitney et Safran.