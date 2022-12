Amber Heard fait officiellement appel de la décision de justice de son procès contre Johnny Depp

Amber Heard a fait officiellement appel du verdict de son procès en diffamation contre Johnny Depp.

Dans la requête, déposée le 23 novembre, l'actrice d'Aquaman a demandé soit un nouveau procès soit l'annulation du verdict du jury, dans lequel elle a été jugée responsable d'avoir diffamé son ex-mari et condamnée à lui verser plus de 10 millions de dollars de dommages et intérêts.

D'après le document relayé par Deadline, le tribunal « a refusé à tort de rejeter cette action... en se fondant sur sa conclusion erronée que les revendications de Depp sont jugées en Virginie parce que les serveurs du Washington Post sont situés ici », ce qui implique, en cas d'appel, que l'action en justice de Johnny Depp contre Amber Heard devrait être abandonnée en raison de la localisation du tribunal.

« Le tribunal de première instance a également commis une erreur en rejetant la motion de censure de Heard, dans laquelle elle a fait valoir que les déclarations contestées sont des expressions d'opinion ne pouvant donner lieu à une action en justice et qu'elles ne sont pas raisonnablement capables de transmettre l'implication diffamatoire alléguée... Cette décision, si elle est maintenue, aura sans aucun doute un effet dissuasif sur d'autres femmes qui souhaitent parler d'abus impliquant des hommes puissants », peut-on également lire dans la demande d'appel.

L'équipe juridique d'Amber Heard a fait valoir que le verdict devrait faire l'objet d'un appel et être rejeté parce que l'actrice n'a pas diffamé son ex, car elle disait la vérité dans son éditorial du Washington Post, publié en 2018.

« Cette affaire n'aurait également jamais dû aller jusqu'au procès parce qu'un autre tribunal avait déjà conclu que Depp avait abusé de Heard à de multiples occasions. Après que Depp a déposé cette affaire, la Haute Cour de justice du Royaume-Uni a statué dans une action distincte en diffamation intentée par Depp que les allégations d'abus de Heard étaient vraies », conclut la demande d'appel d'Amber Heard.