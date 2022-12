[AUDIO] Le top 10 des chansons de 2022 de Rolling Stone

Le magazine spécialisé Rolling Stone vient de publier son palmarès des 100 meilleures chansons de 2022. De retour après un silence de six ans, Beyoncé est présente en deuxième et huitième positions avec les succès CUFF IT et BREAK MY SOUL de l’opus Renaissance. On retrouve, dans le top 10, des titres de Bad Bunny, Taylor Swift, Harry Styles et du Canadien Drake. Le top 100 de Rolling Stone est en ligne sur le portail Spotify.

1.Titi Me Pregunto - Bad Bunny

Le troisième simple de l’album Un Verano Sin Ti du rappeur portoricain, Titi Me Pregunto a obtenu 872 millions d’écoutes sur Spotify. Le clip, tourné à New York, a été visionné 570 millions de fois sur YouTube.

2. CUFF IT - Beyoncé

Une grosse basse funky, les sonorités de guitare de Nile Rodgers et les percussions de Sheila E., CUFF IT, est le deuxième simple de l’album Renaissance, qui marquait le retour de Beyoncé après un silence de six années. Un titre contagieux.

3. Bad Habit - Steve Lacy

L’auteur, compositeur et interprète californien de 24 ans a atteint, avec Bad Habit, la première position du Billboard Hot 100. Cette chanson s’est aussi retrouvée au sommet des palmarès américains Hot R&B/Hip-Hop Songs, Hot R&B Songs et Hot Rock & Alternative Songs en même temps. Une première.

4. Karma - Taylor Swift

Sur ce titre de l’opus Midnights, lancé en octobre dernier, Taylor Swift raconte que son amoureux, c’est le karma. De la «synth-pop» de qualité qui est très loin de la Taylor Swift country de ses débuts.

5. Despecha - Rosalia

Le simple Despecha a obtenu, lors de sa sortie, le plus grand nombre d’écoutes dans l’histoire de Spotify pour une chanson en espagnol d’une artiste féminine. Elle a, depuis, atteint les 435 millions écoutes. La chanson a été numéro un en Espagne, au Panama et en Uruguay.

6. Hotel Lobby - Quavo et Takeoff

Collaboration entre Quavo et Takeoff, de la formation hip-hop Migos. Le duo a lancé une petite bombe avec le simple Hotel Lobby. Une pièce lourde lancée un mois avant l’assassinat, le 1er novembre dernier, de Takeoff, dans une salle de quilles et de billard à Houston au Texas.

7. Cash In Cash Out - Pharrell (avec 21 Savage et Tyler, The Creator)

Sur des «beats» composés par Pharrell Williams, Cash In Cash Out met en vedette les voix des rappeurs 21 Savage et Tyler, The Creator. Lancé sous la forme de simple, Cash In Cash Out a fait ses débuts sur TikTok au début du mois de juin.

8. BREAK MY SOUL - Beyoncé

Premier simple de l’album Renaissance de Beyoncé, BREAK MY SOUL s’est retrouvé au sommet des palmarès américains Billboard Hot 100 et Hot Dance/Electronic Songs. La chanson a aussi été numéro un en Croatie, en Irlande et en Israël.

9. As It Was - Harry Styles

Succès monstre, avec presque deux milliards d’écoutes sur Spotify, As it Was, de l’album Harry’s House, a été numéro un dans 35 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède.

10. Jimmy Cooks - Drake (avec 21 Savage)

Le Canadien Drake est présent dans le top 10 avec le titre Jimmy Cooks de son album Honestly, Nevermind, avec une présence, à titre d’invité, de 21 Savage. On retrouve dans cette chanson des références à Shaquille O’Neal, à Kobe Bryant et à l’incident de Will Smith et Chris Rock à la cérémonie des Oscars.