Blue Jackets: la saison de Jakub Voracek est probablement finie

L’attaquant des Blue Jackets de Columbus Jakub Voracek a admis lundi que ses probabilités de retour au jeu cette saison sont très minces.

À l’écart de la compétition depuis le 4 novembre, le vétéran est aux prises avec une commotion cérébrale.

D’ailleurs, il a éprouvé ce problème de santé à quelques reprises au cours de sa carrière de hockeyeur et il est logique de s’interroger sur la suite de son parcours sportif.

Le principal intéressé ne garantit rien quant à une nouvelle présence dans un match de la Ligue nationale.

«Évidemment, je vais essayer de revenir, mais cela risque d'être long. Je ne me vois pas jouer dans un avenir proche, mais je ferai tout pour retourner au jeu», a-t-il néanmoins promis au cours d’un point de presse livré en avant-midi.

Le Tchèque de 33 ans a inscrit un but et cinq mentions d’aide en 11 parties cette année. Il en est à l’avant-dernière campagne d’un contrat de huit ans et de 66 millions $ signé à l’été 2015. Les Jackets ont obtenu Voracek des Flyers de Philadelphie par voie de transaction en juillet 2021.

Un gros morceau tombe chez les Predators

Le défenseur des Predators de Nashville Ryan McDonagh devra s’absenter pour deux à quatre semaines en raison d’une blessure au haut du corps.

C’est ce que l’organisation du Tennessee a annoncé, lundi. Jordan Gross a été rappelé des ligues mineures pour le remplacer.

McDonagh, repêché au premier tour par le Canadien de Montréal en 2007, dispute une 13e campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a accumulé 71 buts et 343 points, tout en montrant un excellent différentiel de +220 avec les Rangers de New York, le Lightning de Tampa Bay et les Predators.

Cette saison, il a été limité à six aides en 23 parties. Sa moyenne d’utilisation de 20 min 16 s par rencontre est par ailleurs sa plus basse depuis sa première campagne, en 2010-2011.

Gross, pour sa part, a marqué deux buts avec Nashville cette année, lui qui a pris part à trois matchs. Avec les Admirals de Milwaukee, il a totalisé deux filets et 11 points en 13 sorties.