Chèque de 600 $: une députée libérale dénonce «les limites» de la mesure

Issue d’un ménage fortuné, la députée libérale Michelle Setlakwe a reçu malgré tout le chèque de 600 $ d’aide du gouvernement Legault, qu’elle va verser à un organisme.

• À lire aussi: Inflation: Québec solidaire demande à la CAQ de geler les tarifs gouvernementaux

• À lire aussi: Inflation: les régions avec peu d'épicerie y goûtent

• À lire aussi: Inflation: Québec limite à 3% l’indexation de certains tarifs gouvernementaux

«J’ai reçu 600 $. Comme au printemps, je remettrai l’[argent] à MultiCaf qui aide les plus vulnérables dans ma circonscription. Est-ce si compliqué de tenir compte du revenu familial?! C’est franchement choquant de voir la CAQ manquer la cible», a exprimé la députée libérale dans un message publié sur les réseaux sociaux.

En tant que conseillère municipale de la Ville de Mont-Royal, Mme Setlakwe a gagné moins de 50 000 $ en 2021, et elle était donc éligible pour recevoir le montant de 600 $ de la part du gouvernement du Québec. Mais elle considère qu’il est «absurde» qu’elle ait eu droit à cette aide financière, vu sa situation familiale. Mme Setlakwe est la conjointe de l’ancien ministre conservateur et banquier, Michael Fortier.

«Cet argent-là, considérant le revenu familial, nous n’en avons pas besoin», a-t-elle lancé en entrevue.

L’élue libérale insiste pour dire qu’elle ne fait pas «une critique sans nuance de la démarche du gouvernement».

«Il y a beaucoup de familles pour qui c’est important qu’on remette de l’argent dans leur poche. Ça va leur permettre de souffler, surtout à l’approche du temps des fêtes», a-t-elle reconnu.

Néanmoins, elle estime que des «mesures structurantes et pérennes» auraient été plus appropriées, citant en exemple les engagements de son parti en campagne électorale: une allocation aux aînés de 2000 $ par année, l’élimination de la TVQ sur les biens essentiels, des baisses d’impôt, et l’augmentation du crédit de solidarité.

À noter que la CAQ s’est elle aussi engagée en campagne électorale à baisser les impôts et à verser aux aînés une aide financière allant jusqu’à 2000 $. Et en plus de l’aide financière ponctuelle, le gouvernement a déposé la semaine dernière son projet de loi pour limiter la hausse des tarifs gouvernementaux à un maximum de 3 % pour l’ensemble du prochain mandat.

Michelel Setlakwe versera donc son chèque de 600 $ à l’organisme MultiCaf, dans sa circonscription. Elle invite les personnes qui comme elle n’ont pas besoin de cette aide financière à eux aussi la «redonner à leur prochain».

La députée solidaire Ruba Ghazal a elle aussi déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle fera don du chèque de 400 $ d’aide du gouvernement Legault à un organisme de sa circonscription.

«Je viens de recevoir 400 $ du gouvernement. En tant que députée, en avais-je vraiment besoin ? Alors que tout coûte cher, j’en fais don à un organisme en sécurité alimentaire de mon comté», a-t-elle écrit.