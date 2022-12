Commentaire de Carey Price sur le projet de loi C-21 : «C’était sans malice», selon Mart St-Louis

VANCOUVER | La controverse entourant la publication de Carey Price sur le registre des armes à feu s’est transportée dans le vestiaire du Canadien, lundi. Selon l’entraîneur-chef Martin St-Louis et ses coéquipiers, le gardien n’était pas au courant de la fusillade de la Polytechnique qui s’est déroulée il y a 33 ans.

Même si ce n’est pas directement lié au hockey, les joueurs et l’entraîneur-chef ont été questionnés à ce sujet après l’entraînement matinal qui s’est déroulé au Rogers Arena de Vancouver.

« On a porté cela à mon attention », a souligné Martin St-Louis lorsque le représentant du Journal l’a interrogé au sujet de la publication de Price.

« Je ne suis pas sûr que Carey est au courant de toute l’histoire qui s’est déroulée (sur la Polytechnique). Moi, je m’en souviens beaucoup parce que j’étais au Collège Notre-Dame comme pensionnaire. J’avais 14 ans et ça m’avait secoué pas mal.

« Je ne pense pas que les gens de l’extérieur du Québec sont au courant de toute l’histoire. »

Puis, il a parlé du côté humain de Price. « C’est un gars sensible et c’est un gars de famille, a ajouté l’entraîneur du Canadien. Je crois que c’est sans malice qu’il a fait cela. »

Mieux s’informer ?

Visiblement, Price ne savait pas ce qui s’est déroulé au Québec en 1989. Une des pires tueries de l’histoire du Canada.

Même s’il vit à Montréal depuis une quinzaine d’années. Encore là, St-Louis n’a pas voulu lui lancer la pierre.

« C’est un événement qui remonte à 1989. Carey avait quel âge en 1989 ? Deux ans, a-t-il répondu au collègue de TVA Sports. Je pense qu’il était dans un parc dans le salon.

« Je ne pense pas qu’il réalisait ce qui se passait au Québec dans ce temps-là. »

Derrière Carey

Joel Edmundson et Cole Caufield ont cliqué sur le petit cœur à côté de la publication Instagram de leur coéquipier en fin de semaine.

« On connaît tous la personnalité de Carey, a souligné Edmundson. Il a toujours aimé la chasse. C’est une de ses passions. C’est dommage que les gens voient cette publication de la mauvaise façon.

« On sait à quel point Carey est une bonne personne. Je ne pense pas qu’il voulait placer des gens dans une mauvaise position ou dans une controverse. Je suis derrière Carey.

« Je suis convaincu qu’il n’était pas au courant comme nous tous de ce qui s’est passé il y a plus de 30 ans au Québec. La date anniversaire approche à grands pas. C’est une nouvelle pour nous tous pour être honnête.

« Je crois que ça a pris des proportions trop grandes. »

« Il a ses opinions »

Pour ce qui est de Caufield, il est apparu mal à l’aise lorsqu’on lui a posé des questions au sujet de Price.

« Je tente de me tenir loin de cela et de me concentrer sur le hockey, a indiqué le petit attaquant. Carey est un homme de famille et une bonne personne. Il a ses opinions.

« Je ne crois pas qu’il avait de mauvaises intentions avec cette publication. C’est important de connaître un peu l’histoire de la province et de respecter les gens qui y habitent. »

En fin de journée, Price a réagi sur son compte Twitter. Il n’a pas reculé par rapport à son opposition sur la loi sur le registre des armes à feu. Il a toutefois précisé qu’il ne voulait manquer de respect à personne.

Il a également ajouté qu’il n’était pas d’accord avec le fameux code promotionnel.