Coupe du monde de soccer: une demie a suffi au Brésil

DOHA, Qatar | La République de Corée a été emportée par une vague jaune qui a déferlé en bordure du golfe persique lundi soir, baissant pavillon par la marque de 4 à 1 contre le Brésil.

Les Brésiliens ont connu une première demie de quatre buts pour accéder aux quarts de finale dans une huitième Coupe du monde consécutive, ce qui a fait le délice d’un Stade 974 majoritairement jaune.

Vendredi, ils ont rendez-vous avec la Croatie, tombeuses des Japonais aux tirs au but. Ça n’a donc pas été une bonne soirée pour l’Asie.

Les pauvres Coréens se sont fait passer sur le corps par le Brésil qui menait déjà 2 à 0 après treize minutes de jeu, fruit de la patience de Vinicius Junior (7e minute) et d’un tir de pénalité provoqué et converti par Neymar (13e).

Et les Brésiliens n’ont jamais levé le pied de l’accélérateur. Ils ont triplé la mise par l’entremise de Richarlison (29e) sur une passe décisive de Vinicius Junior et en ont ajouté encore avant la fin de la première demie via Lucas Paqueta (37e).

Pas sensationnel

Pourtant, on n’a pas l’impression que le Brésil a été sensationnel dans ce match, il a offert une bonne prestation, mais il a surtout été très opportuniste en convertissant la majorité des occasions qu’il a obtenues.

Les Coréens ont eu leur part du ballon et ont connu quelques bons moments dans le territoire ennemi, mais ou bien ils se sont butés à un Alisson en bonne forme, ou bien ils ont perdu le ballon pour le redonner en cadeau aux Brésiliens.

AFP

La grande vitesse des hommes en jaune a fait la différence face à des Coréens qui ont eu du mal à trouver leur deuxième vitesse dans de telles situations.

Les Brésiliens ont aussi été assez justes dans leur jeu défensif. Mais on reste quand même sur cette impression qu’ils n’ont pas encore joué leur meilleure partition du tournoi.

La République de Corée a tout de même sauvé son honneur grâce à un but de Paik Seung-ho à la 76e.

Monstre à trois têtes

Dire qu’on s’inquiétait de la présence ou non de Neymar qui s’était blessé à la cheville lors du second match de la phase de groupe.

Il a fait partie d’un monstre à trois têtes complété par Vinicius Junior et Richarlison qui a terrorisé la défense coréenne toute la soirée.

Même si les Coréens s’enfonçaient dans le territoire brésilien, ils finissaient invariablement par perdre le ballon et la contre-attaque de la Seleção était toujours rapide et sans relâche.

En fin de compte, les Brésiliens étaient tout simplement mieux organisés, plus précis techniquement, plus agressifs en récupération de balle et sur les duels.

Ils ont été meilleurs dans tous les aspects du jeu, ce qui n’a laissé que des miettes aux Coréens.