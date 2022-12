Des artistes québécois dénoncent Spotify et les «cennes de redevances» des plateformes

Alors que des plateformes d’écoute en continu comme Spotify publient en ce moment leurs compilations de «streams» (lectures instantanées) et d’artistes de 2022, des artistes québécois comme Ariane Moffatt, Marie-Mai et Tire le Coyote dénoncent les faibles numérations qu'ils reçoivent de ces plateformes.

En guise de protestation, certains artistes d’ici refusent de rendre publics les résultats des compilations remis par les plateformes.

Benoit Pinette, alias Tire le coyote, est l’instigateur de ce mouvement sur les réseaux sociaux. Dans une publication Facebook, il fait état de son refus de publier ce genre de compilation annonçant le nombre de lectures instantanées annuelles de ses chansons sur les différentes plateformes d’écoute de musique.

Photo courtoisie, Émilie Dumais

«Je partagerai et serai fier de cette statistique quand les artistes seront décemment rémunérés pour le contenu qu’ils créent et qui devient la source première du revenu de ces compagnies, la source même de leur existence», a écrit l’auteur-compositeur-interprète.

«Nous connaissons le problème depuis des années, mais rien ne se fait, a ajouté Tire le coyote au Journal. Qu’on se comprenne; je n’ai rien contre l’existence de ces plateformes [...], je n’ai rien contre les consommateurs qui s’y abreuvent [...]. J’en ai contre le sens éthique de ces compagnies qui ne donnent rien à ceux et celles qui créent le contenu qu’elles utilisent et leur permettent ainsi d’exister en tant que compagnies. »

La chanteuse Ariane Moffatt n’a pas hésité à partager la même sorte de publication que Tire le coyote. Sa publication sarcastique «On fait-tu la version; palmarès des cennes de redevances de nos streams Spotify? Ce serait drôle» a été commenté par plusieurs artistes québécois comme Pierre Lapointe, Alex Nevsky, Jean-Philippe Perras, Marie-Élaine Thibert, Catherine Durand et Simon Morin.

L’avis du Regroupement des artisans de la musique

David Bussières forme, avec sa conjointe Justine Laberge-Vaugeois, le groupe de musique Alfa Rococo. Il est aussi le porte-parole et co-fondateur du Ram: le Regroupement des artisans de la musique dont le mandat est de donner une voix et de faire des revendications au nom des créateurs d’œuvres musicales.

C’est vers lui que les artistes se tournent lorsqu’il est question de faire valoir leurs droits et c’est lui qui a «l’énorme tâche de faire plier l’échine à ces compagnies», dixit Tire le coyote.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

David Bussières mise beaucoup sur le projet de loi C-11 qui ferait en sorte que le CRTC puisse réglementer les plateformes de musique. L’auteur-compositeur-interprète a d’ailleurs comparu devant le Sénat le 25 octobre dernier afin de parler de ce projet en faveur de la «découvrabilité» de la musique francophone devant la sénatrice Julie Miville-Dechêne.

«Il faut les encadrer, ces plateformes, explique David Bussières. Il faut trouver la balance avec ceux qui créent le contenu, car les artistes sont le premier maillon de la chaîne de l’existence même de ces plateformes.»

Ce Wrap 2022 (la compilation des écoutes des chansons les plus populaires chez les artistes) met, selon lui, les créateurs de musique dans une situation malaisante. Ceux-ci se retrouvent coincés entre leur fierté d’avoir été écoutés et la frustration de ne pas être suffisamment payés pour leurs œuvres.

«On veut tous trouver des moyens pour faire notre promotion, mais c’est un outil qui ne nous sert pas bien et nous rémunère mal», poursuit l’artiste qui n’adhère pas au discours que les gens ne veulent pas écouter de musique québécoise en français.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

La chanteuse et animatrice Marie-Mai a longuement commenté la publication du groupe Alfa Rococo à ce sujet. «Depuis l’an passé, je ne le fais plus. Cessons de leur faire encore plus de pub en partageant ces stats ma foi... franchement déprimantes. Ils payent des dizaines de millions de dollars pour des podcasteurs mais des cennes à ceux qui contribuent à les rendent milliardaires... On [ne] demande pas la lune bout de viarge. Juste un traitement décent pour les créateurs.»

Les sœurs Boulay ont quant à elle partagé un message plus nuancé sur Facebook. «Correct de partager les stats, correct de ne pas les partager aussi. Oui, on se fait avoir par les plateformes, mais on a le droit aussi d’être fier.es de shiner encore quand les algorithmes nous sacrent en dessous des tapis pis que notre culture est une goutte de plus en plus petite dans l’océan du streaming», a écrit le duo qui souhaite que des mesures se mettent en place pour que la musique d’ici survive.

Le projet de loi C-11

Le projet de loi C-11 donnerait le pouvoir au CRTC d’agir en 3 temps:

1) Offrir aux artistes des données claires, par exemple concernant le nombre d’utilisateurs et le fonctionnement des algorithmes des plateformes.

2) Faire en sorte que les plateformes contribuent financièrement à la création de musique d’ici et du contenu canadien.

3) S’assurer que la musique de créateurs canadiens soit recommandée aux utilisateurs par les plateformes dans leur contenu canadien.