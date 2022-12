Des futurs profs pas pressés d’obtenir leur diplôme

Alors que la pénurie d’enseignants cause bien des maux de tête au réseau scolaire, de plus en plus de futurs profs prolongent la durée prévue de leurs études : la moitié des étudiants en enseignement n’obtiennent pas leur diplôme en quatre ans.

• À lire aussi: Un nombre record d’enseignants non légalement qualifiés

• À lire aussi: La torture de l’examen de français des futurs profs

Le Journal rapportait dimanche que le nombre d’enseignants non légalement qualifiés qui ont obtenu une tolérance d’engagement n’a jamais été aussi élevé depuis que le ministère de l’Éducation a commencé à compiler des données sur le sujet, il y a 15 ans.

Bernard Drainville, le ministre de l’Éducation, travaille sur « des solutions pour atténuer la pénurie de main-d’œuvre », indique son cabinet.

Une « bonne partie » des enseignants non légalement qualifiés détiennent un diplôme universitaire, alors que plusieurs autres sont des étudiants en enseignement, souligne son attachée de presse Florence Plourde.

« C’est un enjeu préoccupant, mais il n’y a pas de solution magique pour éviter les bris de service. Ça prend du temps, former un enseignant », ajoute-t-elle.

Plus de quatre ans

Pour obtenir le brevet d’enseignement, il faut avoir complété un baccalauréat de quatre ans. Or, seulement 49,8 % des étudiants en éducation obtiennent leur diplôme dans les délais prévus, selon des chiffres du ministère de l’Enseignement supérieur consultés par Le Journal.

Après six ans, 70 % d’entre eux ont terminé leur formation.

Les étudiants sont par ailleurs de plus en plus nombreux à étirer la durée de leurs études : la proportion de ceux qui avaient complété leur formation en quatre ans était de 54 % il y a cinq ans (voir encadré plus bas).

Pour Danaë Simard, qui étudie en enseignement du français au secondaire à l’UQAM, la « charge de travail très importante » peut expliquer en partie pourquoi les étudiants prennent plus de temps que prévu à terminer leurs études, tout comme les difficultés pour certains à réussir le test de certification en français écrit pour l’enseignement (TECFÉE).

Plusieurs étudiants abandonnent aussi lors des deux premières années de formation à la suite des premiers stages d’observation, ajoute Jean Bélanger, doyen de la Faculté des sciences de l’éducation à l’UQAM.

« Il y en a plusieurs qui réalisent que l’enseignement, ce n’est pas pour eux, affirme-t-il. S’ils veulent abandonner parce qu’ils ont des difficultés à réussir, on doit les soutenir et mieux les accompagner. Mais s’ils ne se sentent pas à leur place, on n’essaie pas de les retenir. »

Proportion des étudiants inscrits au baccalauréat en éducation qui obtiennent leur diplôme quatre ans plus tard

Cohorte qui a commencé les études en :

2013 : 54,0 %

2014 : 52,5 %

2015 : 52,1 %

2016 : 52,2 %

2017 : 49,8 %

Source : ministère de l’Enseignement supérieur