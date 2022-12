«Fragments» sur ICI TOU.TV EXTRA: une autre grande aventure humaine signée Serge Boucher

Serge Boucher signe une œuvre aux multiples couches et ramifications avec «Fragments», qui pourrait bien être sa toute dernière offrande télé.

Pour raconter l’histoire se déclinant en trois temps – dans le passé il y a 35 ans à Victoriaville, ainsi que dans le présent et dans le futur à Montréal –, Serge Boucher a de nouveau fait équipe avec le réalisateur Claude Desrosiers, avec qui il a façonné les excellentes séries «Aveux», «Feux» et «Fragile».

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Après avoir regardé les deux premiers épisodes lundi, on ne se trompe pas en disant que «Fragments» est dans la lignée des séries précédentes de Serge Boucher. Encore une fois, il met l’humain au centre de son récit finement tissé, le racontant à travers ses relations, ses secrets et les fragments composant son passé.

Tel un oignon dont on détache successivement les couches stratifiées, on sent toute la profondeur de ce récit en partie autobiographique pour Serge Boucher, son alter ego dans la série étant l’auteur Paul-André Denis (René Richard Cyr), qui signe l’œuvre télé «Hasards», un choix judicieux dans les circonstances. Ce dernier fait partie du quatuor de Victo (la ville natale de Boucher) qui s’est disloqué après la mort de Jacynthe Nadeau (Camille Felton). Seuls Paul-André et Marlène Cormier (Céline Bonnier), directrice d’une chaire de recherche à McGill, ont continué de se côtoyer, puis Renaud Dagenais (Luc Guérin), qui travaille dans un resto, s’est joint au cercle.

Joël Lemay / Agence QMI

Le chirurgien François Bibeau (James Hyndman) a perdu contact avec Paul-André et Marlène des décennies plus tôt, mais un imprévu fait en sorte que leurs chemins se recroisent, permettant à de vieux souvenirs de remonter à la surface. Certains sont heureux et d’autres sont plus douloureux, on s’en doute. Leurs enfants Tomas (Félix-Antoine Duval), Céleste (Schelby Jean-Baptiste) et Édouard (Irdens Exantus) sont liés à ces retrouvailles.

Claude Desrosiers a eu la main heureuse en proposant que les personnages adultes apparaissent dans des scènes du passé alors qu'ils sont en train de se les remémorer, comme s’ils se retrouvaient témoins de leur jeunesse. Les allers-retours entre le passé et le présent, et les quelques sauts dans le futur permettent de distiller ici et là des indices sur les véritables liens, connus ou secrets, entre les différents protagonistes.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

«Je trouve qu’il y a une parenté avec "Aveux", dans le thème. Je me rappelle la dernière phrase de Marie-Ginette Guay dans la série, qui disait à la famille: "on peut-tu s’aider?" Il y a quelque chose de cela dans "Fragments", mais plus ouvert encore. Parce que "Fragments", c’est le rapport à l’autre, c’est ramener l’humain au cœur de nos vies, et que l’autre à côté de nous on en a besoin pour vivre. Il y a bien des façons d’aimer et bien des façons de vivre», a dit Serge Boucher en table ronde, admettant que «Fragments» pourrait bien être sa «dernière série personnelle».

«C’est vrai qu’avec "Fragments", je sens que [je ferme] une boucle.»

Joël Lemay / Agence QMI

«Demain matin, je vais peut-être me trouver de quoi. Mais je ne vois pas ce que j’ai à dire de plus à la télé [...]», a-t-il détaillé, ajoutant «être content» d’avoir fait ce qu'il avait à faire. «J’ai fait ce que mon ventre me disait de faire pour la télé.»

La série met aussi en vedette Sofia Blondin, France Castel, Étienne Courville, Alexis Déziel, Marie-Hélène Gendreau, Maxime Gibeault, Dominique Leduc, Luis Oliva et Carla Turcotte.

Produite par Amalga, «Fragments» compte 10 épisodes. Les cinq premiers seront déposés sur ICI TOU.TV EXTRA le 8 décembre, puis les cinq autres viendront les rejoindre le jeudi suivant.