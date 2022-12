Infirmière suspendue au CHSLD: la direction s’excusera et annulera la sanction

Le CHSLD qui avait suspendu une infirmière trois jours sans salaire pour avoir volé une toast au beurre d’arachides annule cette sanction « trop sévère », et les gestionnaires qui ont pris cette décision seront rencontrés, a appris Le Journal.

Vendredi, Le Journal rapportait qu’une infirmière était suspendue trois jours sans salaire pour avoir volé une toast au beurre d’arachides au Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD Chevaliers-De Lévis, à Longueuil, le 2 octobre dernier.

En pleine pénurie de main d’œuvre, cette nouvelle avait vivement fait réagir les citoyens partout au Québec. Selon la Fédération interprofessionnelle de la Santé (FIQ), le syndicat qui représente l’infirmière visée, la sanction était trop sévère par rapport à la faute.

Chantal Poirier

Dans les derniers jours, la ministre Sonia Bélanger, déléguée à la Santé et aux Aînés, a discuté de cette suspension avec le président-directeur général (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS).

Des excuses à venir

«J’ai demandé au CISSS des explications et le PDG a convenu que la mesure était trop sévère. Le CISSS va rencontrer l’infirmière dans la prochaine heure pour s’excuser et l’informer qu’ils annulent leur décision», a fait savoir la ministre par courriel.

On ajoute que « Les gestionnaires impliqués dans le traitement du dossier seront rencontrés ».

Désirant garder l’anonymat par peur de représailles, la jeune infirmière qui n’a que deux ans d’ancienneté était donc suspendue aujourd’hui, ainsi que les 9 et 11 décembre prochains.

Dans la lettre de suspension, obtenue par Le Journal, on peut lire que ce vol de nourriture destinée aux résidents constitue « un manquement grave à vos obligations de loyauté et d’honnêteté », écrivait la direction des soins infirmiers du centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), le 1er décembre dernier.

La direction du CISSS a rencontré l’employée à ce sujet le 3 novembre dernier, pour obtenir sa version des faits. L’infirmière avait admis avoir mangé la toast puisqu’elle avait « mal à l’estomac » et n’avait pas eu le temps de déjeuner avant de venir travailler. Elle aurait aussi mentionné « ne pas savoir » que c’était interdit.

Elle songeait à démissionner

Vendredi, le syndicat local soulignait que la jeune employée considérait même de démissionner, à la suite de cette suspension.

En entrevue au 98,5 fm lundi matin, le ministre de la santé et des services sociaux Christian Dubé a dit que « C’est tellement gros comme décision que je ne la comprends pas ». Or, il n’a pas voulu commenter davantage ce dossier.

La FIQ contestera cette mesure disciplinaire, mais le processus prendra probablement des années, indique Mme Petrie.