La relève en métiers d’art

Photo fournie par le Salon des artisans de Québec

Le 17e Salon des artisans de Québec, qui s’est terminé hier, a procédé, le 30 novembre, à la remise de son prix «Relève en métiers d’art» et a souligné l’originalité et la créativité des deux exposants qui se sont vu remettre un emplacement gratuit pour le Salon en 2023. L’ébéniste artisanal Samuel St-Pierre a mis la main sur le Prix Desjardins «Relève en métiers d’art». À la fin de ses études en mai 2022, il a lancé son entreprise, Samare ébénisterie, qui crée et fabrique des objets décoratifs et des meubles en bois. Sur la photo, Stéphane Dubé, DG de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, Samuel St-Pierre et Karine Gosselin, coordonnatrice de l’École de joaillerie de Québec et membre du jury.

D’autres prix

Photos fournies par le Salon des artisans de Québec

Les mains de mon père (petits bonshommes fabriqués à la main et coiffés d’une plante succulente) a remporté le Prix Desjardins en métiers d’art du récent Salon des artisans de Québec. Sur la photo du haut: Robert Langlois, membre du jury; Stéphane Dubé, DG de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency; Mélanie Doiron et Daniel Rose, Les mains de mon père, et Roger Paradis, promoteur du salon. Miel & Co, qui est né d’une rencontre entre Christina et David Lee aux auditions de L’amour est dans le pré, a reçu le Prix Desjardins agroalimentaire. Sur la photo du bas: Stéphane Dubé, DG de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency; David Lee Desrochers, Miel & Co; Roger Paradis, promoteur du salon, et Robert Langlois, membre du jury.

Journée internationale des bénévoles

Photo fournie par Bénévoles d’Expertise

Bénévoles d’Expertise (BE), qui accompagne les organismes à but non lucratif de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches dans leur gestion et leur gouvernance par le bénévolat de compétences, a remis récemment son Prix reconnaissance bénévole expert engagé à Jean-Yves Simard, résident de Cap-Rouge et diplômé de l’Université Laval (FSA et droit). Conseiller-cadre retraité ayant beaucoup œuvré dans le domaine de la santé et des services sociaux, M. Simard compte 40 ans d’expérience et agit à titre de bénévole expert en gouvernance, en coaching de gestion et de présidence et en planification stratégique depuis 2018. Il a depuis réalisé 23 mandats et investi 206 h en transfert de connaissances auprès de douze OBNL de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Bénévoles d’Expertise a remis ce prix dans le contexte de la Journée internationale des bénévoles, qui se tient annuellement le 5 décembre, donc aujourd’hui. Sur la photo: Isabelle Blackburn, présidente du CA de Bénévoles d’Expertise (BE), Jean-Yves Simard et Nancy St-Pierre, directrice générale de BE.

En souvenir

Le 5 décembre 2012. Un monument rendant hommage aux femmes en politique (photo) est dévoilé, en face du parlement de Québec, en présence de la première ministre du Québec, Pauline Marois, de la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Agnès Maltais, et de la première PDG de la Commission de la capitale nationale du Québec, Françoise Mercure. La statue met en lumière la contribution de quatre pionnières: Idola Saint-Jean, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, Thérèse Casgrain et Marie-Claire Kirkland.

Anniversaires

Jessica Paré, actrice et chanteuse née à Montréal connue pour son rôle principal de Megan Draper dans la série Mad Men, 42 ans... Patricia Kaas, chanteuse française, 56 ans... Michel Taché, assureur et excellent golfeur du Club de golf Royal Québec. Son âge? 12 au-dessus de la normale... Alain Gagné, ex-capitaine banquets au Fairmont le Château Frontenac... Andy Kim, chanteur canadien, 76 ans... José Carreras, ténor, 76 ans... Serge Chapleau, caricaturiste, concepteur et producteur, 77 ans... Christian Tortora, ex-chroniqueur de Formule 1, 79 ans.

Disparus



Le 5 décembre 2021: Yvette Thuot, 103 ans, Québécoise qui a connu une carrière de plus de 75 ans en tant que comédienne, enseignante, narratrice et doyenne de l’Union des artistes... 2019: Mors Kochanski, 79 ans, naturaliste, éducateur, instructeur de survie et auteur canadien, spécialiste du milieu forestier boréal... 2018: Dynamite Kid, 60 ans, ancien lutteur britannique qui s’est surtout fait connaître aux côtés de son cousin durant sa carrière dans la WWE (The British Bulldogs)... 2017: Johnny Hallyday, 74 ans, chanteur, compositeur et acteur français... 2017: Michel Ier, 96 ans, ex-roi de Roumanie... 2016: Me Stéphane Beaudoin, 48 ans, avocat criminaliste de Québec... 2014: Fabiola, 86 ans, reine des Belges (1960-1993)... 2013: Nelson Mandela, 95 ans, figure historique de la lutte antiapartheid... 2012: Dave Brubeck, 91 ans, pianiste de jazz américain... 2010: Don Meredith, 72 ans, ancien quart-arrière des Cowboys de Dallas... 2006: De Verchères Mercier, animateur radio CKCV, CHRC pendant près de 40 ans... 1993: Yves Bérubé, 53 ans, ex-ministre péquiste, élu député dans Matane en 1976... 1987: Simone Quesnel, 76 ans, mezzo-soprano québécoise.