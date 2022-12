L’amour du français

C’était il y a plus d’un an. Nous étions en voiture, ma petite-fille et moi. J’étais au volant et elle était assise sur son siège à l’arrière.

Elle avait donc quatre ans. « Grand-maman, je veux te dire que moi, j’adore la belle langue française », m’a-t-elle dit. Je me suis accrochée au volant. Je l’ai regardée à travers le rétroviseur. Elle rayonnait.

Il y a quelques mois, nous nous promenions en voiture quand, soudainement, elle m’a lancé, « Moi, je veux parler comme toi, avec un million de mots ». J’ai souri alors que les larmes embuaient ma vue.

On ne contredit pas un rêve d’enfant. Surtout quand l’amour de la langue l’habite avec une telle passion. Car sa maman et son papa lui ont transmis un vocabulaire riche et parfois savant qu’elle adore apprendre.

Apprentissage

Ainsi ma Rose possède-t-elle un vocabulaire précis qui touche même les plantes, les fleurs et les insectes. Cela m’oblige à faire œuvre d’humilité. Lorsque nous sommes allées en visite à l’Insectarium de Montréal, elle était à la recherche des coléoptères, surtout les scarabées, plus jolis, disait-elle, que les papillons.

Cette année elle est inscrite à l’école maternelle et découvre le plaisir d’apprendre à lire et à écrire. Elle se promène désormais avec un carnet et un crayon qui ne la quittent jamais. Et elle s’amuse à écrire nos noms.

Il y a deux semaines, elle m’a confirmé au téléphone qu’elle aimait tellement son école qu’elle était sûre, très sûre (comme on croyait, nous, à cinq ans, au petit Jésus), qu’elle apprendrait un million de mots dont elle me croit la dépositaire exclusive.

Mais pendant ce temps, elle ignore qu’au Québec l’importance du français est un concept relatif, voire d’arrière-garde. Que sa grand-maman, qui ne parlera jamais avec un million de mots, s’effondre devant notre sort collectif. Devant tant d’humiliation et d’indifférence de la part de tous ceux, y compris les jeunes, qui se fichent éperdument de ces niaiseries jurassiques.