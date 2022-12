Le gardien de la Croatie se lève au bon moment

Après avoir vu ses coéquipiers revenir de l’arrière, le gardien Dominik Livakovic a fait la différence en tirs de barrage, effectuant trois arrêts sur quatre frappes pour propulser la Croatie en quart de finale de la Coupe du monde de soccer après un résultat nul de 1 à 1 contre le Japon.

• À lire aussi: Coupe du monde de soccer: une demie a suffi au Brésil

• À lire aussi: Coupe du monde: le Portugal sous l’aura de Ronaldo

Livakovic a cédé devant Takuma Asano, mais il a dit non à Maya Yoshida, Kaoru Mitoma et Takumi Minamino, pendant que Mario Pasalic, Marcelo Brozovic et Nikola Vlasic touchaient la cible dans l’autre clan.

Il est ainsi devenu le troisième gardien de l’histoire du Mondial à réussir trois arrêts dans cette phase de jeu après son compatriote Danijel Subasic en 2018 et le Portugais Ricardo en 2006.

«C'est un sentiment extraordinaire, s’est exclamé Livakovic, selon l’AFP. Dieu merci, ça s'est bien terminé. Ils ont pressé haut dès le début de match, qui a été difficile. C'est le plus grand moment de ma carrière.»

«Ça n'a pas été facile, on n'a pas évolué à notre niveau habituel, a lancé Luka Modric. On a montré du caractère pour revenir au pointage. Et c'est là que [Livakovic] a fait un miracle. C'était un match très dur, épuisant.»

Du drame

Pour la Croatie, finaliste contre la France en 2018, il s’agit d’une troisième victoire en autant de tentatives en huitième de finale. Sept de ses huit derniers matchs éliminatoires au Mondial ou à l'Euro ont par ailleurs nécessité la prolongation ou les tirs de barrage.

Cette victoire n’aurait pas pu survenir sans le filet d’Ivan Perisic à la 55e minute. Il ramenait ainsi les deux équipes sur un pied d’égalité après le but de Daizen Maeda dans l’autre clan à la 43e minute.

«On dirait qu'on ne peut pas faire sans un peu de drame, a constaté Modric. Nous sommes plus qu'heureux d'être en quart. Cela a été un match très difficile contre une équipe qui joue serré. Ils courent, ils sont physiques.»

Les Croates auront maintenant rendez-vous vendredi avec le Brésil, qui a vaincu la Corée du Sud 4 à 1, lundi.

Fierté

Pour le Japon, qui avait vaincu l’Espagne et l’Allemagne en phase de groupe, c'est une quatrième sortie en huitième de finale. Il n’a jamais franchi cette étape au Mondial.

«Nous avons tout donné dans ce tournoi et nous avons eu d’excellents résultats en revenant de l’arrière contre l’Espagne et l’Allemagne, a dit Yoshida. Je suis fier de l’équipe, fier de mes coéquipiers. J’aimerais dire merci à tous les partisans dans les estrades et qui ont regardé à la télévision. C’est dur, mais je suis vraiment fier de ce que nous avons fait.»