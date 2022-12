Palais de justice de Québec: le procès du tramway commence aujourd'hui

C'est cette semaine que se jouera la cause de la contestation du projet de tramway, alors que le procès commence ce matin au palais de justice de Québec.

Les opposants au mégaprojet, fédérés par le groupe Québec mérite mieux (QMM), sont en cour aujourd'hui, et jusqu'à vendredi, pour plaider leur cause devant le juge Clément Samson.

Ce dernier sera appelé à trancher, au terme de ce procès qui durera cinq jours, une question cruciale : le projet de tramway de Québec est-il illégal?

C'est la prétention de Québec mérite mieux, qui fera valoir ses arguments, par l'entremise de son avocat, Me Guy Bertrand.

Les membres du groupe estiment que le processus est illégal, car le gouvernement du Québec et la Ville de Québec n'ont selon eux pas tenu compte du rapport du Bureau d'audience publique en environnement et la Ville n'a pas consulté la population. Ils déplorent aussi la perte de nombreux arbres le long du parcours et affirment que la qualité de vie des citoyens sera fortement affectée par le projet.

Québec mérite mieux a renoncé à faire entendre des politiciens comme Régis Labeaume et Philippe Couillard, qui ont bouclé l'entente de financement du tramway. On a appris il y a quelques semaines que le groupe n'appellerait pas non plus à la barre l'ex-conseiller municipal Raymond Dion.

QMM fera témoigner les experts Fanny Tremblay-Racicot et deux professeurs, Denis Poussard et Gérard Gosselin.

De leur côté, le gouvernement et la Ville plaident que les démarchent se sont faites en toute légalité et que le décret adopté par le gouvernement pour donner le feu vert au projet a été fait «dans les règles de l'art».

Plaidant l'urgence, QMM a réussi à faire entendre sa cause rapidement. Le juge Samson a insisté pour que le procès ne dépasse pas les cinq jours alloués. Il rendra sa décision rapidement par la suite.

Notons que les travaux préparatoires du projet achèvent, avec une mise en chantier officielle à l'été prochain. À la fin de 2023, près d'un milliard de dollars auront été dépensés dans le projet.