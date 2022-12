Les Bengals ont le numéro des Chiefs

Il fallait bien les Bengals pour mettre fin à la séquence de 26 victoires des Chiefs en novembre et décembre. C’est la troisième fois en moins d’un an que les tigrés surprennent les favoris, cette fois au compte de 27 à 24.

Le 2 janvier dernier, les Bengals battaient les Chiefs pour s’assurer le titre de leur division. Trois semaines plus tard, ils leur refaisaient le coup en finale de conférence. Hier, Joe Burrow a encore été fumant (286 verges, deux passes de touché et un touché au sol), le receveur Ja’Marr Chase a effectué un retour au jeu en beauté (sept réceptions, 97 verges) et le porteur de ballon Samaje Perine a été sublime avec 106 verges au sol et 49 par les airs.

Cette confrontation entre Burrow et Patrick Mahomes, deux des porte-étendard de la nouvelle génération de quarts-arrières, n’a pas déçu. Burrow se hisse dans la conversation pour le titre de joueur le plus utile avec les Mahomes, Jalen Hurts et Josh Allen.

Pratt joue les héros

Le jeune quart des Bengals est devenu le premier à vaincre Mahomes dans trois duels de suite. À ce jour, seul un dénommé Tom Brady a eu raison trois fois de Mahomes, mais il compte aussi trois défaites à son actif face à lui.

Le plus ironique, c’est que même si tout le monde s’attarde à la rivalité Burrow-Mahomes, c’est finalement un jeu défensif qui aura fait la différence.

Au début du quatrième quart, les Chiefs s’accrochaient à une avance de 24 à 20 quand Mahomes a rejoint son homme de confiance, Travis Kelce, pour un gain de 19 verges. Le secondeur des Bengals Germaine Pratt a toutefois arraché le ballon des mains de Kelce pour recouvrir l’échappé.

Reprenant possession du ballon, les Bengals ont inscrit le touché qui s’est avéré victorieux, quand Burrow a rejoint Chris Evans dans la zone des buts.

Les Chiefs ont à leur tour orchestré une poussée qui a avorté avec un placement raté sur 55 verges. Certains diront qu’ils auraient eu intérêt à tenter de convertir le quatrième essai, mais Mahomes venait d’être victime d’un sac de Joseph Ossai et il semblait mal en point en retraitant au banc.

Impact majeur

Cette victoire des Bengals a donc des conséquences majeures dans la course aux séries. Puisque les Chiefs et les Dolphins ont perdu, les Bills sont les grands gagnants du jour, même s’ils regardaient le football les pieds sur le pouf.

Ils reprennent non seulement le premier rang de leur division, mais aussi le siège du conducteur dans la conférence américaine, qui procure l’avantage du terrain en séries.

Pour leur part, les Bengals s’assurent de rester nez à nez avec les Ravens dans la division Nord. L’équipe va très bien et fait à noter, après un départ ardu, la ligne offensive se replace drôlement bien. Burrow n’a pas été victime de plus de deux sacs à ses quatre derniers matchs.

Ceux qui prévoyaient l’enterrement après un début de saison de deux victoires et trois revers doivent manifestement réviser leurs plans.

Grosse tuile pour les 49ers

Un petit mot s’impose sur la victoire coûteuse des 49ers face aux Dolphins. Les hommes de Kyle Shanahan ont perdu les services du quart-arrière Jimmy Garoppolo lorsqu’il a subi une fracture au pied et l’entraîneur a confirmé après le match que sa saison était terminée.

Voilà qui place cette équipe dans une position bien inconfortable. En relève, le choix de septième tour au dernier repêchage, Brock Purdy, a plutôt bien paru (25 en 37 pour 210 verges, deux passes de touché et une interception), mais son manque d’expérience risque de frapper tôt ou tard.

Les 49ers demeurent une équipe construite autour de sa défense et de son jeu au sol, mais Garoppolo leur amenait une bonne dose d’expérience et d’assurance. Même s’il ne se retrouve pas comme point central de l’attaque, Purdy hérite d’une immense commande. Les 49ers semblent maudits à cette position depuis quelques années.

Gagnants

Jalen Hurts

Le quart-arrière des Eagles a détruit les Titans en accumulant 380 verges par les airs avec trois passes de touché, en plus d’un touché au sol. Il a gagné des points dans la course au titre de joueur le plus utile.

Christian Watson

Les Packers ne connaissent pas la saison escomptée, mais leur receveur recrue Christian Watson continue de s’imposer. Dans la victoire face aux Bears, il a inscrit deux touchés, ce qui lui en donne huit à ses quatre derniers matchs. Dans l’histoire, seul Randy Moss en a fait autant comme recrue.

Jared Goff

Jared Goff joue beaucoup mieux que prévu cette saison et il est temps de lui donner un peu d’amour. Face aux Jaguars, le pivot des Lions a gagné 340 verges et ajouté deux passes de touché, pour porter son total à 19.

Nick Bosa

L’ailier défensif des 49ers s’est offert un party face aux Dolphins avec trois sacs du quart, un échappé provoqué et deux plaqués pour pertes. Il a contribué à rendre la journée de Tua Tagovailoa misérable.

Davante Adams

Le receveur des Raiders a encore eu son mot à dire dans la victoire des siens face aux Chargers avec huit réceptions pour 177 verges et deux touchés. C’est un troisième gain de suite pour les Raiders.

Perdants

Les Jets

Les Jets n’ont pas été mauvais à l’attaque, mais leur manque d’opportunisme les a tués. Ils ont inscrit un seul touché en six présences dans la zone payante. Ils ont converti seulement deux quatrièmes essais en cinq tentatives.

Les Jaguars

Chaque fois que cette équipe montre des signes encourageants, comme la semaine dernière, elle trouve le moyen de retomber sur terre de manière brutale. Dans la défaite de 40 à 14 face aux Lions, on a revu les bons vieux Jaguars.

Les Chargers

Les Chargers semblent incapables de gagner le gros match cette saison. À ce rythme, ce sera difficile de faire les séries et si c’est le cas, le pilote Brandon Staley pointera au chômage.

Commanders et Giants

Rien contre ces deux équipes, au contraire. Il est simplement désolant de constater qu’après un match âprement disputé, leurs efforts sont sabotés par un verdict nul. Une nulle, c’est juste trop nul !

Les Dolphins

Les Dolphins ont raté une occasion en or de battre les 49ers hypothéqués par la blessure de Jimmy Garoppolo. Brock Purdy disputait un premier match dans la NFL. Il fallait faire beaucoup mieux.

La confrontation du lundi | semaine 13

Saints, Nouvelle-orléans, 4-8

Andy Dalton

Photo AFP

14 tds | 7 ints | 2023 vgs

Classement dans la division: 4

Offensive: 15e

Défensive: 12e

Buccaneers, Tampa Bay, 5-6

Tom Brady

Photo AFP

14 tds | 2 ints | 3051 vgs

Classement dans la division: 1

Offensive: 18e

Défensive: 9e

5 jeux de la semaine

Watson de retour

Photo AFP

Deshaun Watson revenait au jeu après avoir purgé sa suspension de 11 matchs et le quart-arrière des Browns n’a certainement pas impressionné. La rouille était bien présente, lui qui n’avait pas joué depuis janvier 2021. Il a complété 12 de ses 22 passes pour seulement 131 verges, avec une interception dans la zone des buts. Il a ajouté 21 verges au sol. Les trois touchés des Browns ont été l’œuvre de la défense (interception de Tony Fields II et retour d’échappé de Denzel Ward) et des unités spéciales (retour de dégagement de Donovan Peoples-Jones).

Vikings cardiaques !

Photo AFP

L’histoire se répète avec les Vikings. Ils se sont donné une bonne avance de 20 à 3 face aux Jets, puis ont joué avec le feu. Ils l’ont finalement emporté 27 à 22 quand Camryn Bynum a mis fin aux espoirs des Jets en interceptant une passe de Mike White à la porte des buts avec 10 secondes à jouer. C’était une dixième victoire pour les Vikings et pour la neuvième fois, ils l’ont emporté par un écart de huit points ou moins. Leurs partisans perdent de précieuses années d’espérance de vie !

Les Ravens retiennent leur souffle

Photo AFP

Les Ravens ont gagné de peine et de misère face aux Broncos, mais au-delà de la victoire, ils sont certainement préoccupés par l’état de santé de leur quart-arrière Lamar Jackson. Ce dernier est parti tôt dans le match en raison d’une blessure au genou. Son substitut, Tyler Huntley, a orchestré une belle poussée victorieuse sur 91 verges, qui a grugé 4 min 34 s. Deux conversions de quatrièmes essais ont été réussies et Huntley a inscrit le touché victorieux sur une course. Il semble que Jackson ne verra pas sa saison prendre fin.

Encore Geno !

Photo AFP

Les Seahawks ont eu besoin de tout leur petit change pour venir à bout des Rams. Tirant de l’arrière par 23 à 20, ils ont repris le ballon avec un peu moins de trois minutes à jouer. Deux de leurs trois porteurs de ballon étaient blessés et même DeeJay Dallas, l’unique survivant, jouait malgré une blessure. Le quart-arrière Geno Smith a pris les choses en main avec une belle poussée jusqu’à ce qu’il rejoigne DK Metcalf pour le touché victorieux avec 36 secondes à jouer.