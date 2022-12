Les drag queens américaines réagissent de façon «thirsty» au passage de Justin Trudeau

Non seulement le passage de Justin Trudeau à Drag Race a séduit les reines dans le werk room, mais il a aussi charmé les vedettes de la franchise.

• À lire aussi: Canada’s Drag Race: une apparition de Justin Trudeau acclamée

• À lire aussi: Trois politiciens ont déjà participé à une émission Drag Race

«Penses-tu qu’il a une grosse feuille d’érable?», a demandé Morgan McMichaels à sa collègue Mayhem Miller. «Je m’en fous, ça peut être une petite ou une grosse feuille d’érable, je bois encore le sirop, mes crêpes seront trempées», lui a répondu celle qui a participé à la saison 10 et à la saison 5 de RuPaul's Drag Race All Stars.

«Tu peux dire qu’il est un peu...», a dit Raven, finaliste à RuPaul's Drag Race (saison 2) et à RuPaul's Drag Race All Stars (saison 1). «Bandé?», l’a interrompu Jujubee, participante lors de cinq saisons de la franchise. «J’allais plus dire timide», lui a répondu celle qui est aujourd’hui la maquilleuse de RuPaul.

AFP

La conversation s’est déroulée en visionnant l’épisode dans le cadre de la websérie Binge Queens, où six reines populaires de l’émission commentent en visionnant les épisodes.

Un nouvel épisode de Canada's Drag Race: Canada vs. the World est disponible sur Crave chaque vendredi à 21 h.