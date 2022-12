Les Raptors incapables de museler Tatum

Les Raptors de Toronto ne sont pas parvenus à relever le défi présenté par Jayson Tatum et les Celtics de Boston, en s’inclinant par la marque de 116 à 110, lundi au Scotiabank Arena.

Avant la rencontre, l’entraîneur-chef Nick Nurse avait qualifié la formation bostonnaise comme la «meilleure équipe du circuit». Non seulement son excellent dossier de 20-5, bon pour le premier rang du circuit Silver, lui donne raison, mais aussi sa force de frappe redoutable.

Dans le duel du jour, Tatum a mené le bal pour les visiteurs avec une récolte de 31 points et 12 rebonds. Aucun autre joueur n’a lancé plus souvent le ballon de la ligne de trois points, et l’athlète de 24 ans en a récolté les fruits en réussissant cinq lancers du centre-ville.

Jaylen Brown (22 points, huit rebonds, huit mentions d’assistance) et Marcus Smart (18 points, sept mentions d’assistance) ont aussi donné du fil à retordre à la seule équipe canadienne de la NBA.

C’est au troisième quart que les Raptors ont perdu le contrôle de la rencontre, dominés 35 à 18 au tableau. Pascal Siakam n’aura toutefois pas grand-chose à se reprocher. Le Camerounais a inscrit 29 points, sa troisième meilleure récolte de la saison, dans sa partie la plus productive depuis son retour de blessure.

Le jeune Scottie Barnes (21 points) n’a pas mal paru dans la défaite, tandis que Fred VanVleet a connu de bien meilleurs jours. Le meneur n’a complété que trois de ses 14 tentatives de lancer pour une mince récolte de huit points.

Les Raptors recevront la visite d’Anthony Davis, LeBron James et des Lakers de Los Angeles mercredi.

Dort discret dans la victoire

Au State Farm Arena, Luguentz Dort a peiné à trouver son erre d’aller dans une victoire de 121 à 114 du Thunder d’Oklahoma City face aux Hawks d’Atlanta.

Le Québécois a raté la cible sur 12 de ses 16 lancers et a terminé la rencontre avec 11 points. Ses 10 rebonds, dont huit près de l’anneau du Thunder, ont toutefois contribué à la cause des siens.

Le Canadien Shai Gilgeous-Alexander a poursuivi sur son incroyable lancée en inscrivant 35 points, son septième match consécutif de plus de 30 points.

Dejounte Murray (24 points) et Trae Young (23 points, 10 mentions d’assistance) ont riposté pour les Hawks.