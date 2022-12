Mondial junior: Bedard et Fantilli réunis au camp d’ÉCJ, trois espoirs du CH invités

Connor Bedard et Adam Fantilli seront les têtes d’affiche du camp de sélection d’Équipe Canada junior, auquel neuf joueurs de la LHJMQ participeront à partir de vendredi, au Centre Avenir de Moncton.

Nathan Gaucher (Québec), Joshua Roy (Sherbrooke) et Riley Kidney (Acadie-Bathurst) font partie des invités, eux qui ont remporté l’or avec le Canada lors de la reprise du Mondial junior d’août dernier à Edmonton, et ils seront accompagnés par les attaquants Zachary Bolduc (Québec), Jordan Dumais (Halifax), Zach Dean (Gatineau), par les défenseurs Tyson Hinds (Sherbrooke) et Evan Nause (Québec) ainsi que par le gardien des Remparts William Rousseau.

PLUSIEURS RETOURS

Au total, 29 joueurs prendront part au camp de sélection qui permettra de mettre sur pied l’équipe qui représentera le Canada au Mondial junior du 26 décembre au 5 janvier prochains, à Moncton et à Halifax.

Dans le cas de Bedard, il fera partie des dix joueurs de retour de l’édition d’août dernier, avec Gaucher, Roy, Kidney, Logan Stankoven, Brennan Othmann, Ethan Del Mastro, Carson Lambos, Zack Ostapchuk et Olen Zellweger.

Lors du dernier tournoi, Bedard avait inscrit huit points, dont quatre buts, pour aider le Canada à remporter la médaille d’or. Il devrait être le point de mire de l’attaque canadienne cette saison, lui qui domine tous les patineurs de la Ligue canadienne de hockey avec 64 points en seulement 28 matchs cette saison.

ÉCJ pourrait aussi obtenir du renfort d’ici le début du tournoi parce que l’attaquant du Kraken de Seattle Shane Wright et celui des Coyotes de l’Arizona Dylan Guenther pourraient techniquement rejoindre l’équipe.

GAUCHER EN TERRAIN CONNU

Dans le cas de Gaucher, il ne tient rien pour acquis. Utilisé dans un rôle secondaire en août dernier, il se présentera au camp dans l’optique de prouver à nouveau qu’il mérite sa place au sein de la sélection nationale.

« Mon camp va être super important. Mon but est de jouer le même genre de rôle que j’ai eu cet été, soit un rôle plus défensif, de profondeur. Mais plus ils vont m’en donner, plus je vais en prendre et me pousser. Par contre, je n’ai pas plus d’attentes. Tout ce que je veux, c’est gagner une deuxième médaille d’or. »

Il ne faut toutefois pas penser que, puisqu’il en sera à sa deuxième expérience, Gaucher ressent moins d’excitation à l’idée de représenter son pays. Il faut reconnaître que le dernier Mondial n’a pas été un franc succès. Le tournoi présenté en plein été n’avait pas été en mesure de créer le même enthousiasme que lorsqu’il se déroule durant les Fêtes.

« L’atmosphère sera tellement différente. Durant les Fêtes, tout le monde se branche pour regarder le Mondial junior. En plus, juste le fait qu’il y aura de la neige dehors, ça va être différent. Je suis extrêmement excité. »

Le Canadien de Montréal pourra compter sur trois de ses espoirs au camp d’ÉCJ, soit Roy et Kidney, en plus d’Owen Beck, la révélation du dernier camp d’entraînement de l’équipe.

Les invités

Gardiens

Tyler Brennan (Prince George, WHL)

Benjamin Gaudreau (Sarnia, OHL)

Thomas Milic (Seattle, WHL)

William Rousseau (Québec, LHJMQ)

Défenseurs

Nolan Allan (Seattle, WHL)

Ethan Del Mastro (Mississauga, OHL)

Tyson Hinds (Sherbrooke, LHJMQ)

Kevin Korchinski (Seattle, WHL)

Carson Lambos (Winnipeg, WHL)

Jack Matier (Ottawa, OHL)

Evan Nause (Québec, LHJMQ)

Ethan Samson (Prince George, WHL)

Olen Zellweger (Everett, WHL)

Attaquants

Caedan Bankier (Kamloops, WHL)

Owen Beck (Mississauga, OHL)

Connor Bedard (Regina, WHL)

Zachary Bolduc (Québec, LHJMQ)

Colton Dach (Kelowna, WHL)

Zach Dean (Gatineau, LHJMQ)

Jordan Dumais (Halifax, LHJMQ)

Adam Fantilli (Michigan, NCAA)

Nathan Gaucher (Québec, LHJMQ)

Ryan Greene (Boston Univ., NCAA)

Riley Kidney (A.-Bathurst, LHJMQ)

Zack Ostapchuk (Vancouver, WHL)

Brennan Othmann (Peterborough, OHL)

Joshua Roy (Sherbrooke, LHJMQ)

Reid Schaefer (Seattle, WHL)

Logan Stankoven (Kamloops, WHL)