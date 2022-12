Papillons en liberté: une volière aux Galeries de la Capitale

Une volière remplie de papillons en liberté sera à nouveau accessible dès le samedi 10 décembre aux Galeries de la Capitale.

Après le succès de sa volière l’été dernier, BFLY va recréer son concept éphémère à l’intérieur des Galeries de la Capitale, à quelques battements d’ailes du Méga Parc.

Juste à temps pour la période des Fêtes, et jusqu’à la semaine de relâche, la volière invite les familles à vivre une expérience magique.

Après avoir accueilli plus de 55 000 visiteurs l’été dernier à Québec, la volière s’installera dans un local de 8000 pieds carrés où quatre dômes reproduiront les conditions idéales à l’épanouissement d’une cinquantaine d’espèces tropicales.

Photo fournie par BFLY

Animation spéciale

Le parcours sensoriel et interactif débutera par le visionnement, dans l’espace cinéma, d’un tout nouvel épisode de la série animée BFLY sur le thème de Noël. Une boutique proposera aussi les produits dérivés de la marque.

La volière sera ouverte du dimanche au vendredi de 10h à 17h, et le samedi de 9h à 17h. Des animations spéciales sont prévues pour la période des Fêtes et la semaine de relâche. Le prix des billets varie entre 6,95 et 10,95 $. La durée totale de l’expérience est d’une heure.

En collaboration avec une neuropsychologue clinicienne pédiatrique, BFLY a élaboré une approche pédagogique qui favorise le développement cognitif de l’enfant.

«Pour nous, la volière à papillons BFLY est un outil pédagogique comme le sont nos livres et nos jeux de société», mentionne Élie Couture, président et cofondateur de BFLY.

L’entreprise BFLY est également connue pour son centre d’amusement à Brossard, sa ligne de bijoux pour enfants et sa collection de livres et de jeux de société.