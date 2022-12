Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site de Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 6 décembre qui valent le détour.

Hockey: Kings de Los Angeles c. Sénateurs d’Ottawa

Tranquillement, mais sûrement, les Sénateurs semblent s’extirper de leur marasme. Ils occupent le dernier rang de la section Atlantique, mais ils ont battu coup sur coup les Rangers de New York et les Sharks de San Jose et ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs. Les hommes de D.J. Smith affichent une bien meilleure forme à domicile qu’à l’extérieur cette saison, et ils ont battu les Kings en prolongation la semaine dernière. À ses quatre derniers duels, la formation californienne n’a réussi à disposer que des pauvres Coyotes de l’Arizona.

Prédiction: Victoire des Sénateurs d’Ottawa – 1,86

Soccer: Suisse c. Portugal

Le Portugal n’a assurément pas terminé son tournoi à la ronde de la façon espérée, en s’inclinant 2 à 1 face à la surprenante Corée du Sud. Sa victoire d’entrée de jeu face au Ghana n’était pas plus convaincante. Il est toutefois difficile d’imaginer que le grand Cristiano Ronaldo ferait potentiellement ses adieux à la Coupe du monde dans un match de huitièmes de finale, de surcroît contre la Suisse. Les Helvètes n’ont pas accédé aux quarts de finale de cette compétition depuis qu’ils en ont été l’hôte, en 1954. Les Portugais se méfieront tout de même de cette équipe coriace. Après tout, l'Albiceleste avait baissé pavillon 1 à 0 à leur dernier rendez-vous, en Ligue des nations le mois de juin dernier.

Prédiction: Victoire du Portugal – 1,40

Soccer: Espagne c. Maroc

Sur papier, ce duel semble tout à fait inégal. La «Furia Roja» est une des plus grandes usines de joueurs de talent dans le monde, et la valeur de son effectif est évaluée à environ 1,25 milliard $ par le site spécialisé Transfermarkt. Le Maroc ? Un peu moins de 350 millions $. Les Espagnols n’ont toutefois été en aucun cas dominants lors de leurs deux dernières sorties, un match nul face à l’Allemagne et une défaite face au Japon. Les Lions de l’Atlas, dotés d'une grande qualité technique, ont montré un tout autre visage en appliquant à merveille le plan de match de l’entraîneur-chef Walid Regragui. Le Maroc est une des quatre nations qui n’a toujours pas subi la défaite depuis le début de la compétition, et sa victoire face à la Belgique a prouvé qu’il n’avait rien à envier aux puissances européennes. Un grand potentiel de surprise.

Prédiction: Victoire du Maroc – 3,65