Protection des athlètes: Geneviève Jeanson veut qu’Ottawa s’en mêle

L’ex-cycliste professionnelle, Geneviève Jeanson, a réclamé plusieurs changements pour assurer la protection des jeunes athlètes, lundi, lors de son allocution devant un comité d’élus fédéraux qui se penche sur les risques auxquels s'exposent les femmes dans le sport.

La Québécoise de 41 ans a d’abord raconté la violence qu’elle a vécue dès l’adolescence. Elle a aussi fait allusion à des allégations d'abus et d'agression sexuelle qu'elle dit avoir subis de son ex-entraîneur André Aubut.

«J’ai échoué à un test de drogue et on m’a interdit de pratiquer mon sport pendant dix ans, a-t-elle dit. Ça, ç’a été la meilleure chose qui aurait pu m’arriver. J’étais tellement soulagée, ça pouvait dire que je pouvais arrêter de faire du cyclisme et quitter mon entraîneur. Un test de drogue positif, ce n’était rien en comparaison avec la vie horrible que je menais.»

«Ne me dites pas que vous êtes désolés pour moi, ça ne changera rien au passé, a-t-elle poursuivi. Sachez que la culture du sport est toujours la même aujourd’hui et ce n’est pas bon pour la rétention des athlètes.»

Prévention

Geneviève Jeanson souhaite voir Ottawa miser sur la prévention pour faire la différence.

«Nous devons éduquer nos athlètes le plus tôt possible sur ce qui est acceptable ou non comme comportement, a-t-elle indiqué. Les jeunes doivent être bien équipés pour savoir comment réagir. Ils doivent savoir vers quel service se tourner et comprendre qu’il n’y a pas de honte à demander de l’aide.»

Elle a rappelé que la compétence de l’entraîneur ne se mesure pas seulement avec des victoires ou des défaites.

«Nous ne devons pas supposer qu’un entraîneur qui gagne est un bon entraîneur. Certains d’entre eux répètent un mauvais comportement qu’ils ont connu.»

Elle réclame donc qu’un système indépendant soit mis en place pour traiter les plaintes des jeunes athlètes.