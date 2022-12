Testament: une distribution tout étoile pour le prochain film de Denys Arcand

Près de 20 ans après la sortie des Invasions Barbares, le cinéaste Denys Arcand a refait équipe avec Rémy Girard pour son prochain film, Testament, qui prendra l’affiche en 2023. L’acteur de 72 ans défendra le rôle principal du long métrage, aux côtés notamment de Sophie Lorain, Marie-Mai, Denis Bouchard, Guylaine Tremblay, Charlotte Aubin, Clémence Desrochers, Robert Lepage, Yves Jacques et Edgar Bori.

Une partie de la distribution de Testament a été dévoilée lundi soir sur les réseaux sociaux par le biais d’une vidéo de présentation de plusieurs personnages du film. Une seconde vidéo mettant en vedette d’autres acteurs du long métrage sera mise en ligne mardi.

Dans Testament, une comédie satirique, Rémy Girard se glisse dans la peau de Jean-Michel Bouchard, un homme âgé ayant perdu foi en l’humanité dans une époque marquée par la rectitude politique, l’évolution identitaire, les scandales culturels et le militantisme. Dans sa capsule de présentation, le personnage souligne d’ailleurs que «la vie en résidence pour aînés peut être joyeusement dégoûtante».

Testament, qui a été tourné plus tôt cet automne à Montréal, à Lachine et à Québec, marquera la sixième collaboration entre Arcand et Girard, après Le crime d’Ovide Plouffe, Le déclin de l’empire américain, Jésus de Montréal, Les Invasions Barbares et La chute de l’empire américain.

Photo gracieuseté, Jan Thijs

Mais c’est la première fois que l’acteur joue le rôle principal d’un long métrage d’Arcand depuis Les Invasions Barbares, le film qui a permis au réputé cinéaste québécois de remporter un Oscar, en 2004.

«Quand j’ai appelé Rémy pour lui dire qu’il avait le rôle principal du film, il a pleuré au téléphone, confie en entrevue la productrice du film, Denise Robert.

«Il était tellement heureux de retrouver Denys sur le plateau. C’est très drôle, il m’a dit qu’il parlait trois langues : le français, l’anglais et le Arcand... Les répliques de Denys sont très écrites et Rémy est capable de les jouer avec beaucoup de naturel et de justesse.»

PHOTO FOURNIE PAR CINEMAGINAIRE

Marie-Mai au cinéma

Outre Rémy Girard, Testament mettra en vedette Robert Lepage dans la peau du sous-ministre de la culture, Yves Jacques sous les traits du directeur des Beaux-Arts et Sophie Lorain dans le rôle d’une directrice d’une maison des aînés dont la «vie est un enfer» parce qu’elle doit négocier quotidiennement avec le gouvernement.

Le cinéaste de 81 ans a aussi pu compter sur une rare présence au grand écran de Clémence Desrochers. La chanteuse Marie-Mai fera quant à elle ses débuts au cinéma dans le film.

PHOTO FOURNIE PAR CINÉMAGINAIRE

«Denys a voulu se gâter et s’entourer d’acteurs qu’il aime beaucoup, indique Denise Robert. Il voulait se faire plaisir en s’entourant de gens avec qui il avait déjà collaboré et d’autres qu’il aime beaucoup et qu’il admire. Il était très heureux de tourner son film avec une si belle équipe. Il a retrouvé certains complices comme le directeur artistique François Séguin, avec qui il a fait ses premiers films, et il a découvert de nouveaux collaborateurs qu’il a beaucoup appréciés. Ce fut un tournage merveilleux.»

Testament prendra l’affiche en 2023. C’est TVA Films qui distribuera le film.