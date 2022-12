Trois autres membres de l’élite haïtienne sanctionnés par le Canada

Le Canada ajoute trois membres de l’élite haïtienne à sa liste de personnes visées par des sanctions en raison de leur «soutien financier et opérationnel illicite à des gangs armés».

Gilbert Bigio, Reynol Deeb et Sherif Abdallah se verront interdire les transactions avec des institutions financières canadiennes.

Tout avoir qu’ils détiennent au Canada sont par le fait même gelés.

«Le Canada a des raisons de croire que ces personnes utilisent leur statut de membres très en vue de l’élite économique en Haïti pour protéger et permettre les activités illégales de gangs criminels armés, notamment par le blanchiment d’argent et d’autres actes de corruption», a expliqué Affaires mondiales dans un communiqué lundi matin.

Les trois hommes cités sont parmi les personnes les plus riches d’Haïti.

Gilbert Bigio, qualifié par divers médias de «seul milliardaire haïtien», est un industriel ayant fait fortune dans l’acier. Bigiot a été cité dans les Pandora Papers, et selon le «Miami Herald», aurait fait usage de sociétés-écrans pour éviter ses obligations fiscales.

Reynol Deeb et Sherif Abdallah sont d’autres hommes d’affaires ayant des liens soupçonnés d’interférer dans la politique du pays antillais et le crime organisé haïtien.

«Ces personnes doivent cesser de fournir des fonds et des armes aux bandes criminelles en Haïti», a poursuivi le ministère fédéral.

Haïti est traversé par un une grave crise humanitaire, qui a notamment mené à une réémergence du choléra. Le Canada dénonce par ailleurs «des actes de violence inqualifiables» par les bandes criminelles, «notamment des violences sexuelles généralisées».

L’ancien président Jovenel Moïse, assassiné en juillet 2021, dressait une liste de personnes politiques et criminelles liées au trafic de drogue sur l’île au moment de sa mort.

«Le document faisait partie d'une série plus vaste d'affrontements entre M. Moïse et de puissantes personnalités politiques et du monde des affaires, dont certaines étaient soupçonnées de trafic de stupéfiants et d'armes», a écrit le journal américain en novembre 2021.