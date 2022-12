Un système à revoir chez le CH

L’art de se tirer dans le pied... Il faut croire qu’on ne peut y échapper même dans un processus de relance et dans le cadre du programme de développement.

À égalité numérique, non seulement le Canadien a-t-il compétitionné au même niveau que les Oilers d’Edmonton, mais dans le fait, il a été une meilleure formation.

Sauf qu’on n’offre pas à Connor McDavid et à Leon Draisaitl la possibilité de s’amuser comme larrons en foire. Le CH a mis toute la surface de jeu à leur disposition en visitant le banc des pénalités, en plongeant dans l’indiscipline.

Une question s’impose : comment expliquer que Kaiden Guhle, le meilleur défenseur du Tricolore en première période, passe seulement deux minutes sur la surface de jeu comparativement à 3,40 minutes pour Mike Matheson et 5,28 minutes pour David Savard, alors que le Canadien se défend en infériorité numérique d’un joueur et de deux joueurs ?

Mais, bon. Le Canadien a tout de même remonté les Oilers, créant l’égalité 3-3 avant cette bévue de Johnathan Kovacevic derrière le filet de Jake Allen.

La rotation chez les défenseurs?

Et, en troisième période, il a dominé son rival avant que Josh Anderson offre aux Oilers l’opportunité d’envoyer McDavid seul vers le filet du gardien du Canadien.

Mais, ce qu’on doit retenir de cette équipe, c’est cette passion qui anime les joueurs. Le Canadien bataille constamment. Quelques secondes avant la fin de la deuxième période, la marque était de 3-3 malgré tous les événements des dix premières minutes de jeu de la deuxième période.

Cependant, c’est à se demander si ce système de rotation avec les défenseurs rapporte les dividendes escomptés. Pourquoi Jordan Harris est-il constamment laissé de côté ?

Si la confiance du jeune homme est fragile, est-ce la bonne solution de lui demander de prendre des notes depuis la galerie de la presse ? Le programme de développement recommande-t-il d’accorder aux jeunes joueurs toutes les opportunités d’exploiter leur talent ?

Harris est un des beaux espoirs du Canadien, que fait-il dans les gradins ? Réalise-t-on que Joel Edmundson a de la difficulté à composer avec le rythme rapide des patineurs adverses ? Sa frustration s’est traduite par un geste inacceptable aux dépens de Zach Hyman des Oilers. Les vétérans ont-ils droit à l’immunité ?

Karlsson, c’est intrigant

Il n’y a pas si longtemps, Erik Karlsson n’avait-il pas déclaré qu’il se plaisait à San Jose et qu’il aimerait terminer sa carrière avec les Sharks. Cool. Sauf que le défenseur tient un autre langage depuis quelques jours.

Quand on lui demande, avec un début de saison aussi impressionnant, quels sont ses états d’âme, il répond : « Je veux gagner ». Or, Erik, ce n’est pas à San Jose que ton souhait va se réaliser. Par conséquent, cela signifie-t-il que le défenseur ouvre la porte à la possibilité de changer d’adresse ? Assurément...

Entre-temps, Brock Boeser et ses conseillers ont obtenu la permission des décideurs des Canucks de Vancouver de tester le marché des transactions. Boeser connaît une saison très ordinaire et on se demande pourquoi ce joueur, qui semblait un intouchable chez les Canucks il y a deux ans, a perdu de son lustre. Bruce Boudreau serait-il l’une des raisons ? Possible...

Kristopher Letang devrait penser à sa santé, à sa famille, par conséquent, on lui suggère d’accrocher les patins. Mais, cette décision appartient uniquement au défenseur des Penguins de Pittsburgh. C’est lui le seul juge de la présente situation parce qu’il possède toutes les informations sur sa condition...

Binnington perd la tête

Jordan Binnington a-t-il perdu la tête ? L’autre soir, il s’est attaqué à Jordan Staal. Samedi, il a frappé Jason Zucker alors qu’il contournait le filet des Blues. Puis, il a provoqué Zucker au banc des Penguins.

Binnington n’est plus le gardien que l’on a épié pendant les séries éliminatoires de 2019. Et Craig Berube a ramené son gardien à l’ordre en déclarant : « Ne doit-il pas songer à arrêter des rondelles plutôt que de montrer un tel comportement ? » Sans doute mais depuis deux ans, il n’appartient plus à la catégorie des meilleurs gardiens de la ligue...

Absolument remarquables les performances de Jason Robertson, des Stars de Dallas. 22 buts en 24 matchs. Wow. Pourtant le jeune homme est pratiquement inconnu à travers la ligue. Pourquoi ? Quand on évolue dans la même ville que les Cowboys, c’est le prix à payer...

L’intérêt s’accentue pour Kane

Ainsi donc, Patrick Kane entend rencontrer cette semaine les décideurs des Blackhawks de Chicago.

Veut-il terminer la saison à Chicago et ensuite offrir ses services sur le marché des joueurs autonomes ? Ou les Blackhawks veulent-ils profiter de la valeur de Kane pour améliorer les effectifs et la banque des choix de repêchage ?

La deuxième option est la plus plausible d’autant plus que les Blackhawks aimeraient bien obtenir Connor Bedard en juin.

Kane possède évidemment un droit de veto. Son contrat stipule qu’il aura son mot à dire sur les négociations que les Blackhawks pourraient entretenir avec différentes équipes. Comme il l’a fait avec Claude Giroux, l’an dernier, l’agent Pat Brisson va se charger d’exploiter toutes les situations.

Les rumeurs

Pour l’instant, lors du dernier week-end alors que Kane était de passage sur l’île de Manhattan, comme c’est toujours le cas dans la Grosse Pomme, les rumeurs voulant que les Rangers préparent un coup fumant dans le dossier du vétéran des Hawks ont fait jaser.

Et, la situation s’y prête bien. Les Rangers sont en difficulté. Ils jouent à peine pour une moyenne de .500. Les jeunes joueurs ne produisent pas comme on l’anticipait après leurs solides performances des séries éliminatoires du printemps dernier, et Igor Shesterkin ne parvient pas à répéter ses exploits de l’an dernier.

Gerard Gallant devra trouver des solutions parce que son nom va se retrouver sur le gril.

À New York, Kane retrouverait son ancien compagnon de ligne Artemi Panarin...