Vers la prohibition des armes d’assaut, 33 ans après la tragédie de Polytechnique

À la veille du 33e anniversaire de la tuerie qui a couté la vie à 14 femmes à Polytechnique, les familles des victimes ainsi que des survivants de la tragédie appellent les néodémocrates et les bloquistes à se prononcer en faveur du projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu.

«Nous comptons sur eux pour percer le nuage de désinformation propagé par le lobby des armes et les députés conservateurs étant donné qu’il s’agit de la première occasion en 33 ans d’interdire les armes d’assaut au Canada une fois pour toutes», a dit Nathalie Provost, survivante du féminicide à Polytechnique, par voie de communiqué.

Rappelons que le Bloc Québécois et le Nouveau parti démocratique (NPD) ont tous deux promis de prohiber les armes d’assaut, qui sont souvent à l’origine de massacre comme celui du 6 décembre 1989. Ces promesses entrent dans la ligne de la lutte menée par divers groupes, dont PolySeSouvient.

«Nous comptons donc sur eux pour que nous puissions enfin tourner la page, avec la réalisation du principal objectif que nous nous sommes donné pour rendre hommage de manière concrète aux quatorze jeunes femmes assassinées, dont ma fille Anne-Marie», a mentionné Suzanne Laplante-Edward, dont la fille est décédée lors du massacre à Polytechnique.

À bas la désinformation

PolySeSouvient a également appelé à la méfiance vis-à-vis de la désinformation qui serait véhiculée par les Conservateurs et le lobby des armes. Il faut savoir que, contrairement à ce qui est dit, le projet de loi C-21 vise à bannir uniquement les armes d’assaut conçues pour tuer massivement. Les armes typiquement utilisées pour la chasse ne sont donc pas visées par cela, selon PolySeSouvient.

«Les nuances dans le texte de loi font toute la différence. Lorsqu’on tient compte de ces détails, les allégations des opposants tombent à l’eau», a ainsi déclaré Heidi Rathjen, coordonnatrice de PolySeSouvient, diplômée de Polytechnique et témoin de la tuerie de 1989.

«Il y a dans ce dossier un très haut niveau de complexité en termes techniques. [...] L’interprétation du texte de loi qu’en font les opposants est fondamentalement erronée et dans certains cas délibérée, soit dans le but de faire peur aux chasseurs et de générer de l’opposition auprès des derniers», a-t-elle d’ailleurs exprimé.

Plusieurs événements commémoratifs

Comme chaque année, plusieurs événements commémoratifs ont lieu le 6 décembre et les jours autour, afin de se rappeler les tristes événements de 1989, quand un homme armé avait assassiné 14 femmes et blessé 13 personnes à l’École Polytechnique de Montréal.

Cet attentat antiféministe avait ébranlé le Québec en entier, si bien qu’on continue de se souvenir et de rendre hommage aux victimes.

La journée du 6 décembre 2022 sera marquée par deux événements, soit le dépôt de gerbes de roses devant la plaque commémorative et l’installation de 14 faisceaux lumineux sur le Mont-Royal, à 17h10, soit l’heure où les premiers coups de feu avaient été tirés en 1989.