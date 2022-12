Alexis Lafrenière gagne en confiance, les Rangers aussi

Le Québécois Alexis Lafrenière fait partie du groupe de jeunes joueurs sur qui les Rangers de New York misent pour progresser et lundi, il a réussi un examen haut la main.

La première sélection au repêchage amateur 2020 a brisé l’égalité en troisième période dans une victoire de 6 à 4 contre les Blues de St. Louis.

Avec ses deux points de la soirée, il a contribué à la remontée des siens et freiné une disette de quatre rencontres sans avoir touché la cible.

L’ancien de l’Océanic de Rimouski, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a totalisé une douzaine de points en 27 sorties cette saison et continue de suivre des leçons chez les professionnels. Même si rien n’est parfait, il trouve du positif dans les succès collectifs.

«Quand notre échec-avant va bien et qu’on joue en territoire adverse, on crée des revirements et on obtient des occasions de marquer, a commenté Lafrenière au site NHL.com. Lorsque nous travaillons fort, nous pouvons inscrire des buts.»

L’entraîneur-chef Gerard Gallant a aussi eu la main heureuse en réunissant l’ailier à Kaapo Kakko et Mika Zibanejad au sein d’un même trio. Cette décision pourrait donner plus de confiance aux patineurs concernés si la production est à la hausse.

«Nous avons encore une jeune formation ayant beaucoup de talent, a estimé K’Andre Miller, tel que rapporté par le journal "New York Post". Je pense que c’est seulement une question de temps [avant qu’ils explosent en attaque] et il faut bien gérer. Il y a beaucoup d’attentes à notre égard, mais le plus important est d’offrir notre meilleure performance et de tout faire pour aider le club à gagner.»

Ne pas lâcher

Comme leur fiche de 12-10-5 le montre bien, les Blueshirts ont eu leur part de hauts et de bas depuis le début de la campagne. Certains joueurs auraient pu présenter des statistiques supérieures, mais il ne faut pas lancer la serviette et il est préférable de s’inspirer des bons coups réalisés au moment opportun.

«Qu’il s’agisse d’un jeune ou d’un vétéran, ça importe peu quand on voit la rondelle entrer dans le filet après qu’il y ait eu des lancers sur le poteau et des chances ratés, a commenté l’attaquant Chris Kreider. Nous avons des objectifs pour nous-mêmes qui sont plus élevés que ceux de n’importe qui d’autre à l’extérieur du vestiaire ou dans l’organisation. Ce groupe a de grandes visées et on se met le plus de pression possible. C’est ainsi important de voir les rondelles se retrouver dans la cage adverse et de récolter les deux points au classement, tout en transportant au prochain match les aspects du jeu ayant bien fonctionné.»

Les Rangers visiteront les Golden Knights de Vegas, mercredi.