Crottés du monde entier, unissez-vous!

Excellente nouvelle pour les adolescents du monde entier !

En effet, selon certains militants écolos, nous devrions nous laver moins souvent afin de protéger l’environnement.

Une ou deux douches par semaine, max.

L’ÉCOSUDATION

On connaissait l’écoblanchiment, un procédé de marketing utilisé par certaines entreprises pour se donner une image « verte ». Voici maintenant l’écosudation – utiliser le prétexte de la protection de l’environnement pour justifier ses habitudes hygiéniques douteuses.

« Je m’excuse, Éric, mais plusieurs de tes collègues se plaignent de tes mauvaises odeurs corporelles.

— Désolé, il y a un mois, j’ai décidé de me laver une seule fois par semaine.

— Pourquoi ? Tu as des problèmes de plomberie ?

— Non, non : je fais ça pour mieux protéger l’environnement... »

J’imagine que ça implique aussi le brossage de dents.

Enfin, les crottés n’auront plus honte de puer ! Au contraire : ils pourront se vanter !

« J’empeste mes voisins plus que toi ! Je me suis lavé une seule fois, ce mois-ci ! Et je porte les mêmes vêtements depuis six semaines ! »

À quand le mois sans savon ?

Qui sait ? Les patrons se mettront peut-être à récompenser leurs employés malpropres !

L’Université d’Ottawa distribuera des bourses aux étudiants crasseux, afin de les féliciter !

Radio-Canada ajoutera « shampoing », « dentifrice » et « lessive » à sa liste de mots à bannir, et les designers à la mode organiseront des défilés de pouilleux !

Après l’édition « sans maquillage », Elle Québec pourra publier un spécial 100 % Souillons !

« Nous garantissons qu’aucune vedette photographiée dans ce numéro n’a pris sa douche au cours des trois dernières semaines ! La preuve : les maquilleuses ont dû porter des masques à gaz pour les approcher ! »

ÉLOGE DE LA CRASSE

Comme me disait Dutrizac à QUB radio, c’est le retour des hippies.

On ne prend plus l’avion, on mange des insectes, on tricote ses vêtements et on fait ses besoins dans la cour !

Et, connaissant le zèle des militants wokes pour qui les gens ne sont jamais assez purs, on aura bientôt droit à des dénonciations anonymes !

« J’ai vu Normand Brathwaite prendre sa douche hier au gym ! Vite, dénonçons-le ! Quel mauvais exemple pour les enfants ! Et il chantait, en plus ! Il avait l’air content ! Alors que la planète est en feu ! C’est ça, les millionnaires ! Ils se lavent ! Ils prennent leur bain ! Ils flushent chaque fois qu’ils vont aux toilettes ! »

Hâte de lire le communiqué de presse de Télé-Québec.

« C’est avec consternation que nous avons appris que l’animateur de Belle et Bum s’est lavé. Afin de nous excuser, nous présenterons une émission spéciale regroupant les chanteurs et les chanteuses les plus sales du Québec, en direct de la porcherie Gros Jambon... »

VIVE LES MONONCS

Parlant de wokes...

Sur Twitter, le chroniqueur de La Presse Marc Cassivi a écrit : « Le mouvement anti-woke, c’est essentiellement la revanche des mononcs. »

Tu es contre le fait qu’on brûle des livres ? Tu es un mononc.

Tu es contre le fait qu’on interdise aux Blancs de postuler pour un emploi ? Tu es un mononc.

Tu es contre le fait qu’on permette à un homme qui s’auto-identifie comme femme d’aller dans un refuge pour femmes battues ? Tu es un mononc.

Si c’est ça, être un mononc, alors vive les mononcs !